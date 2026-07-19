La casa de los famosos México 2026: ¡Estas son las pistas del decimotercer habitante confirmado! ¿Actriz?

Tras la revelación de Fede Vigevani como el decimosegundo confirmado de La casa de los famosos México 2026, se compartieron las nuevas pistas que muestran al próximo anunciado en el reality de Televisa. Los nombres ya han comenzado a circular.

¿Quién será el decimotercer habitante confirmado de La casa de los famosos México 2026? / Pixabay

¿Cuáles son las pistas del decimotercer habitante de La casa de los famosos México 2026?

Durante la transmisión de este domingo 19 de julio en La casa de los famosos México 2026, se revelaron nuevos detalles acerca de la identidad del habitante número 13 del reality.

Las pistas reveladas fueron las siguientes:



Fondo rosa,

Diversas flores,

Logos de diferentes redes sociales,

Maquillaje,

Cámaras,

Camioneta rosa y,

Un vestido plateado.

“ Entre rosas, celulares, maquillaje y una camioneta, estas son las pistas del decimotercer habitante. ¿Quién podrá ser? ”, escribió el programa.

Esto fue suficiente para que las teorías e hipótesis comenzaran entre internautas, pues aseguran se trata de otro influencer. ¿Quién puede ser?

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¿Quién será el decimotercer habitante confirmado de La casa de los famosos México 2026 según teorías?

Tras las pistas publicadas por la producción de La casa de los famosos México, miles de internautas comenzaron a conectar las diferentes piezas y significados de la grabación.

El nombre que más se repite entre usuarios en redes es el de Brianda Deyanara, una reconocida influencer y creadora de contenido:



“ Brianda Deyanara queeeeé ”,

”, “Es Brianda es más que obvio es su camioneta rosita, y las rosas de su departamento” y,

“Por obvias razones es Brianda”.



Brianda Deyanara, presunta habitante de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

Es importante destacar que esto solo corresponde a ideas y teorías en redes sociales, por lo que no hay más información o comentarios al respecto por parte de la producción del reality.

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Brianda Deyanara sería confirmada en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Cuándo se revelará al decimotercer habitante de La casa de los famosos México 2026?

La página oficial de La casa de los famosos México escribió que el confirmado número 13 se revelará el lunes 20 de julio, en punto de las 20:28 hrs.

Dicho evento podrá seguirse por todas las plataformas digitales del reality, y las apuestas entre internautas y audiencia ya han comenzado. ¿Será que veremos a la también tiktoker?

Cabe recordar que uno de los ya confirmados tuvo un problema hace un tiempo, por lo que muchos dudaron sobre su incorporación en La casa de los famosos México 2026.

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