Dalilah Polanco comete indiscreción y dice que ¡Mariazel será habitante de La casa de los famosos México! VIDEO

‘La casa de los famosos México’ apenas confirmó a su décima habitante, la actriz y streamer Arantza Ruiz, y la expectativa ya está puesta en la revelación del próximo famoso que entrará al reality.

En medio de los anuncios y de las especulaciones que circulan en redes sociales, Dalilah Polanco soltó un comentario que, para muchos destapó el nombre de otra posible habitante: Mariazel. ¿Se le escapó o simplemente alimentó los rumores? Te contamos.

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Dalilah Polanco / Redes sociales

¿Qué dijo Dalilah Polanco sobre Mariazel en ‘La casa de los famosos México’?

En una entrevista para ‘Al punto noticias’, a Dalilah Polanco le preguntaron a quién apoyará en la nueva temporada de ‘La casa de los famosos México’.

La actriz respondió que prefiere esperar a que todos los habitantes estén dentro de la casa para observar su dinámica y decidir. Sin embargo, mientras mencionaba a algunas de las personalidades que le emocionaba ver en el reality, soltó los nombres de Mariazel y Cynthia Klitbo. ¿El detalle? Mariazel aún no aparece en la lista de habitantes confirmados. ¿Se le chispoteó?

“Si me preguntas, ¿Mariazel? Por supuesto. ¿La Klitbo? Por supuesto, pero quiero verles.” Dalilah Polanco

El comentario no pasó desapercibido y de inmediato desató especulaciones en redes sociales, donde varios usuarios comenzaron a dar por hecho que la integrante de ‘Me caigo de risa’ será una de las participantes de esta temporada.

Las sospechas crecieron porque, días atrás, la propia Mariazel publicó en Instagram una imagen, a modo de broma, en la que aparecía como supuesta habitante de ‘La casa de los famosos México’, avivando aún más los rumores sobre su posible ingreso al reality.

Minutos después de que el video comenzara a circular en redes, Dalilah Polanco apareció en los comentarios para apagar los rumores. La actriz confesó, entre bromas, que ya la habían “regañado”, dijo que volvió a leer la publicación de Mariazel, le reclamó y aceptó que se había equivocado.

“Ya se me regañó… Ya se me puso la imagen enfrente del perfil de MariaZel… Ya se me obligó a leer COMPLETO lo que escribió MariaZel… Ya le reclamé ahí mismo a MariaZel… y aquí estoy escribiendo ante ustedes mi verdad: LA CA..É.” Dalilah Polanco

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¿Quiénes son los habitantes confirmados de ‘La casa de los famosos México 2026'?

Hasta el viernes 17 de julio van 10 habitantes confirmados para la nueva temporada de ‘La casa de los famosos’ y se está en espera de la revelación del próximo.

La lista de habitantes va así:



Ernesto Laguardia

Ximena Herrera

Karina Torres

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

Yahir

Masad Altamimi

Flor Vigna

Cynthia Klitbo

Arantza Ruiz

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Habitantes confirmados ‘La casa de los famosos México’ 2026 / Facebook

¿Quién será el décimoprimer habitante de ‘La casa de los famosos México’?

El viernes 17 de julio por la noche será revelado el habitante número 11, de quien ya se conocen las pistas.

La revelación de este habitante causó polémica, pues por unas horas borraron los videos con las pistas, por lo que se especulaba que se había retirado del reality de última hora.

Sin embargo, horas antes de la revelación volvieron a publicar los videos con las pistas del décimoprimer habitante de La casa de los famosos México: una motocicleta, unos lentes, una mochila, bebidas alcohólicas, un celular, un aro de luz; las cuales apuntan a que podría tratarse del creador de contenido ‘Ese Pérez'.

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