La Bebeshita bateada y “humillada” por Fede Vigevani, confirmado para ‘La casa de los famosos México 2026’

El pasado domingo 19 de julio, se reveló a Fede Vigevani, influencer uruguayo, como el decimosegundo habitante confirmado de ‘La casa de los famosos México 2026’. Como era de esperarse, el público comenzó a tener aún más interés en él.

En medio de toda la euforia que ha evocado su participación en este proyecto, resurgió el testimonio de ‘la Bebeshita’, quien asegura haber tenido una mala experiencia con él. ¿De qué se trata? Aquí te contamos los detalles.

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La Bebeshita fue rechazada por Fede Vigevani / Mezcalent

Así fue como ‘la Bebeshita’ aseguró haber sido bateada y humillada por Fede Vigevani

En redes sociales, se viralizó un video de Daniela Alexis, nombre real de ‘la Bebeshita’, narrando la mala experiencia que habría tenido con Fede Vigevani, el más reciente revelado para la nueva temporada de ‘La casa de los famosos México’.

Dicho clip data del 2023. De acuerdo con la exparticipante de ‘Enamorándonos’, en su momento se volvió la “admiradora secreta” del creador de contenido, como parte de una dinámica para un video de YouTube.

Señaló que hizo de todo para tratar de conquistarlo; desde comprarle pizza hasta llevarle serenata. Si bien indicó que todo formaba parte de una especie de reto, reconoció que sí sentía atracción por la celebridad de 31 años. Por ello, dijo haberse sentido muy molesta por la manera en la que fue “bateada”.

“Me cae muy mal… Era un video, pero al final como que dije: ‘Ay, como que sí me gusta un poquito Fede’. Decidí decirle a Ana (Cisneros) que me ayudara, ya que era su vecina en ese momento. Le llevaba un regalo diario. Hasta el final, le llevé serenata y no me abrió. Al día siguiente fui otra vez con mariachi para la serenata y tampoco me abrió. Le hablé a Ana y le hablé a otro amigo, a Ferchis y dije: ‘¿Qué pe…? ¿Está Fede?’. Ferchis le contesta: ‘Dile a tu amiga que deje que los mariachis dejen de golpear la puerta’. No salió, un patán. Dije: ‘Lo poquito que me gustabas o me caías bien, bye’. Te veo un asco. O sea, ni siquiera las gracias’”. La Bebeshita

Las declaraciones de la también excolaboradora de ‘MasterChef Junior México’ causaron muchas opiniones divididas. Si bien algunos creen que Vigevani se portó “grosero” con la conductora, otros consideran que tenía todo el derecho a rechazarla.

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¿Qué dijo Fede Vigevani, habitante confirmado para ‘La casa de los famosos México 2026’, sobre su rechazo a ‘la Bebeshita’?

Fede Vigevani, habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’, nunca habló de lo ocurrido con ‘la Bebeshita’. No obstante, en su momento habría dejado ver que todo fue verdad. Al menos eso fue lo que interpretaron muchos usuarios por un comentario que el joven dejó en el video viral.

“Mejor ni hablo, jajaja” Fede Vigevani

Pese a que el tema resurgió, ninguna de las partes ha querido volver a decir algo sobre la polémica. En tanto que los internautas siguen dando su opinión; algunos a favor de ‘la Bebeshita’ y otros en apoyo a Vigevani.

Fede Vigevani habla del rechazo a la Bebeshita / Redes sociales

¿Por qué ‘la Bebeshita’ estuvo hospitalizada recientemente?

Hace algunos días, ‘la Bebeshita’ sorprendió a todos al contar que se había sometido a una cirugía de emergencia. Relató que todo se debió a secuelas de un procedimiento estético que se realizó hace algunos años.

“Me voy a operar las boobies porque hace muchos años caí con un cirujano que no me hizo un trabajo correcto. El implante casi se me salía por debajo de la piel porque estaba prácticamente sostenido solo por la piel”, resaltó.

Afortunadamente, la operación salió muy bien. Hace unas horas compartió un video en Instagram recalcando que ya está en fase de recuperación.

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