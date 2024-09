Bobby Larios asegura que no le guarda rencor a Juan Osorio ¿Lo saludará si se lo encuentra?

Hace unos días, Bobby Larios fue invitado al programa ‘Hoy’, una plataforma clave en la televisión mexicana, en la cual estuvo ausente durante muchos años debido a su veto en la televisora de San Ángel.

La visita de Larios al matutino tenía como principal objetivo promocionar su más reciente proyecto, la película de acción “Anna Antinarcóticos”. Sin embargo, la reaparición del actor en la pantalla chica no pasó desapercibida, especialmente por el conflicto que lo alejó de Televisa.

Recordemos que años atrás, Bobby Larios se vio envuelto en una controversia cuando inició una relación amorosa con Niurka Marcos, quien en ese momento estaba casada con Juan Osorio, un reconocido productor de televisión.

Este triángulo amoroso acaparó los titulares de la prensa del espectáculo, y según varios rumores, Osorio se habría encargado de cerrar las puertas a Larios en la televisión mexicana. Dicha información nunca fue confirmada y se desconocer por la televisora de San Ángel cuáles fueron las razónes del veto de Larios.

Ve: ¿Quién saldría de ‘La casa de los famosos México’ este miércoles?

Niurka y Bobby Larios posando juntos / TVNotas

Bobby Larios aseguró estar feliz de regresa México

En su regreso a México, Larios fue abordado por varios medios de comunicación para hablar sobre su regreso a Televisa y su situación actual. Sin embargo, lejos de manifestar algún resentimiento o rencor hacia quienes lo vetaron, el actor se mostró agradecido por las oportunidades que ha encontrado después de tantos años de ausencia en la televisión nacional.

“No, gracias a Dios ya no estamos vetados. Estamos tranquilos, obviamente muy agradecidos con la empresa y la gente que platicó. Después de 15 años, estamos tranquilos y vamos entrando a los programas como invitado”, mencionó el actor.

Larios también mencionó que está en conversaciones con su actual agencia de representación para evaluar nuevas oportunidades laborales en México.

“Vamos viendo a ver qué proyectos hay con la agencia que me está manejando... lo importante es que regresamos victoriosos”, señaló con optimismo.

Lee: Mario Bezares saldrá de La casa de los famosos México con varias ofertas de trabajo, asegura Brenda Bezares

IG

Sobre Juan Osorio: ¿reconciliación a la vista?

El tema inevitable en cualquier entrevista con Bobby Larios es, sin duda, su relación actual con Juan Osorio. Ante las preguntas de los periodistas, Larios fue directo y claro en su respuesta, dejando ver que para él no hay resentimientos ni rencores hacia el productor.

“Si lo vemos, yo no tengo problema. Yo saludo educadamente y si el señor me saluda... yo no tengo nada. Ni guardo rencor, ni nada. Simplemente es una cosa que ya pasó", afirmó el actor.

Con estas declaraciones, Bobby Larios dejó en claro que, a pesar de todo lo que sucedió en el pasado, no tiene ningún problema en mantener una relación cordial con Osorio, si es que se llegaran a encontrar en algún momento.

Además, enfatizó que su enfoque está puesto en el presente y en las oportunidades que el futuro le pueda brindar, asegurando que la polémica con Osorio ya es un capítulo cerrado en su vida. “Hoy por hoy ya estamos de este lado, gracias a Dios”, finalizó con una sonrisa.

Te puede interesar: Agustín Fernández sale menos de dos minutos en Hoy y René Franco lo invita a su programa “el tiempo de deseé”