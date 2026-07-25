Revelan el millonario sueldo que perdería Alejandra Jaramillo tras quedar fuera de ‘Siéntese quien pueda’

Las últimas semanas han sido complicadas para la presentadora ecuatoriana Alejandra Jaramillo, quien se convirtió en blanco de críticas tras la polémica que desató por sus comentarios sobre la eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

El pasado 22 de julio se anunció en vivo su salida del programa ¡Siéntese quien pueda!, noticia que tomó por sorpresa a la audiencia y desató todo tipo de reacciones en redes sociales. Además de la controversia, surgió una pregunta entre los seguidores de la conductora: ¿de cuánto era el millonario sueldo que dejará de recibir tras su salida de Univisión? Te contamos.

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Ale Jaramillo r / Mezcalent/Redes sociales

¿Por qué Alejandra Jaramillo salió de '¡Siéntese quien pueda!’?

Durante la emisión del miércoles 22 de julio, el conductor Jorge Bernal anunció en vivo que Alejandra Jaramillo dejaba de formar parte del equipo de ¡Siéntese quien pueda! y le agradeció por el profesionalismo y la entrega que mostró durante el tiempo que colaboró en el programa.

“Queremos compartir con ustedes que Alejandra Jaramillo deja de formar parte del elenco regular de ‘Siéntese quien pueda’. Le agradecemos su entrega, su talento y todos los momentos que compartió con este equipo y, sobre todo, con ustedes. De parte de toda la familia de ‘Siéntese quien pueda’, le deseamos lo mejor en sus próximos proyectos” Jorge Bernal

Hasta el momento, ni el presentador, ni la propia Alejandra Jaramillo han explicado las razones de su salida. No obstante, el anuncio ocurrió apenas unos días después de la polémica que protagonizó por celebrar la eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, por lo que en redes sociales surgieron versiones que relacionan ambos hechos.

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Alejandra Jaramillo / Mezcalent/Redes sociales

¿Cuál era el sueldo de Alejandra Jaramillo como presentadora de '¡Siéntese quien pueda!’?

Hasta el momento, no existe un reporte ni una confirmación oficial sobre el sueldo que Alejandra Jaramillo percibía como panelista de ¡Siéntese quien pueda!. Sin embargo, en Internet ya se especula la cantidad, tomando como referencia los salarios que suelen recibir figuras de la televisión hispana.

De acuerdo con información que circula en la red, el ingreso de un conductor de televisión puede variar considerablemente según factores como su trayectoria, el rol que desempeña dentro del programa, el tipo de contrato y otras cláusulas laborales.

En una ocasión, Adamari López comentó que una figura consolidada de la televisión hispana puede llegar a percibir hasta 300 mil dólares anuales, aunque aclaró que esa cifra depende de cada caso y no aplica por igual a todos los conductores.

Con base en esas referencias y considerando el papel que Alejandra Jaramillo desempeñaba en el programa, diversos internautas señalan que que su ingreso anual habría oscilado entre 60 mil y 150 mil dólares, es decir, aproximadamente entre 5 mil y 12 mil 500 dólares mensuales (86 mil a 216 mil pesos). Cabe destacar que estas cifras no han sido confirmadas por la empresa ni por la conductora, por lo que se trata únicamente de una espuculación de Internet. ¿Será?

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Alejandra Jaramillo sale de Siéntese quien pueda / Redes sociales

¿Qué dijo Alejandra Jaramillo tras su salida de Univisión?

Horas después de que se anunciara su salida del programa, Alejandra Jaramillo se pronunció en redes sociales sobre la situación. La conductora agradeció el apoyo que recibió de sus seguidores durante los días en que estuvo envuelta en la polémica y reconoció que atravesó momentos muy complicados.

Aunque evitó revelar los motivos de su salida, dejó entrever que no comparte del todo la forma en que ocurrieron las cosas; sin embargo, aseguró que acepta lo sucedido como parte de la vida.

La presentadora también afirmó que se queda tranquila con sus intenciones y con las disculpas públicas que ofreció tras la controversia, pues aseguró que nadie la obligó a emitirlas y que nacieron de manera sincera. Finalmente, expresó su confianza en que, con el paso del tiempo, todo saldrá bien.

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