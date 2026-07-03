Luz María Zetina lanza contundente comunicado tras rumores de romance con Lorena Ochoca: ¿confirma noviazgo?

Después de que se filtró una foto de Luz María Zetina y Lorena Ochoa juntas, la exconductora de Sale el sol compartió un comunicado en sus cuentas personales. ¿Habló sobre los rumores de romance? Te contamos los detalles.

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Luz María Zetina lanza comunicado.

¿Cómo iniciaron los rumores de romance entre Luz María Zetina y Lorena Ochoa?

Luz María Zetina y Lorena Ochoa encendieron los rumores de romance a finales del 2025, pero aumentaron cuando la conductora compartió una foto junto a la exgolfista en las celebraciones de Año Nuevo; aunque no mostraron un gesto romántico, se especuló un posible noviazgo.

Por ahora, ninguna de las dos ha hablado al respecto, pero recientemente los rumores se avivaron cuando fueron captadas juntas en una reunión de Yolanda Andrade con varias de sus colegas como Montserrat Oliver y Gloria Calzada.

Una vez más, Ochoa y Zetina no mostraron alguna muestra de afecto, pero su aparición juntas volvió a desatar rumores. Hasta ahora, ninguna de las involucradas se ha pronunciado al respecto, hasta un reciente comunicado de la presentadora. ¿Confirmó el romance?

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¿Qué dijo Luz María Zetina en su comunicado?

A través de un breve comunicado en redes, Luz María Zetina, expareja de Emilio Guzmán, compartió que durante el detrás de cámaras de Caminos de Luz, sintió la necesidad de tomarse unas semanas para construir el espacio con el tiempo y cuidado que se merece, pues durante el último año tuvo varias revelaciones.

De acuerdo con la excolaborada de Netas Divinas, está preparando nuevos formatos e invitados para crear espacios que puedan ayudar a reflexionar de maneras distintas; por lo que se tomará una pausa para regresar con mayor claridad e ilusión.

“Esto no es un adiós, es una breve pausa; para nada es una despedida, es para volver y regresar con mayor claridad y mucha más ilusión, más que nunca”. Luz María Zetina

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¿Luz María confirma romance con Lorena Ochoa? / Instagram

¿Luz María Zetina confirma relación con Lorena Ochoa?

A lo largo del video, Luz María Zetina no dio detalles sobre los rumores que la relacionan con Lorena Ochoa, pero llamó la atención que hablara sobre supuestas revelaciones que ha vivido en el último año. De acuerdo con el periodista Alfredo Molina, su retiro temporal podría estar relacionado con la exgolfista.

“Luz María Zetina dice que este último año ha sido uno de los más reveladores en su vida. Algunos creen que es por su relación con Lorena Ochoa, con quien se le ha visto cercana desde hace un tiempo”, detalló el periodista.

Luz María Zetina no dio a conocer cuándo retomará el proyecto de Caminos de Luz, pero aseguró que es una pausa temporal y pronto regresará: “Para nada es porque se hayan terminado las conversaciones, al contrario, sino porque están naciendo muchas nuevas”.

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