Susana Zabaleta y Ricardo Pérez reaparecen juntos tras rumores de separación; ¿confirman ruptura?

Tras difundirse que Ricardo Pérez y Susana Zabaleta habrían dado por terminada su relación; la pareja reapareció luego del inesperado comentario de Ese Pérez en La casa de los famosos México 2026. ¿Confirmaron su ruptura? ¡Te contamos los detalles!

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¿Susana Zabaleta y Ricardo Pérez terminaron? / Instagram

¿Cómo iniciaron los rumores de separación de Susana Zabaleta y Ricardo Pérez?

Los rumores de separación de Ricardo Pérez y Susana Zabaleta comenzaron dentro La casa de los famosos México 2026 durante una plática de Ese Pérez, quien aseguró que la pareja ya no estaba junta, palabras que sorprendieron a parte de los habitantes.

“Ricardo Pérez y Susana Zabaleta ya no estaban juntos”, dijo el creador de contenido; de inmediato Yahir se mostró sorprendido, ya que la pareja se ha vuelto una de las más queridas y estables de los espectáculos.

Además de los participantes del reality, los internautas también reaccionaron con comentarios como: “Omg el Ese diciendo que Susana Zabaleta ya no anda con Ricardo”, “¿A poco Ricardo Pérez ya no anda con la Zabaleta?” y “Qué va a saber Ese”.

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¿Susana Zabaleta y Ricardo Pérez terminaron? / Mezcalent, Canva

¿Susana Zabaleta y Ricardo Pérez son captados juntos en medio de rumores de separación?

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez no han dado declaraciones directas sobre el tema, pero hasta hace unas semanas, la pareja enfrentó especulaciones de boda. Aunque dichos rumores fueron desmentidos, nunca abordaron una supuesta separación.

En medio de la controversia que generó la declaración de Ese Pérez en La casa de los famosos México, la cuenta de ‘La tía Sandra’ dio a conocer un video del concierto de Susana Zabaleta en el Lunario del Auditorio Nacional en el que también participó Ricardo Pérez.

En la breve grabación, se observa a la pareja disfrutando de la noche junto al público, por lo que la cuenta de X aseguró que las palabras de Ese Pérez eran completamente falsas: “Hasta el momento, no hay evidencia de una ruptura”.

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❌ COMPLETAMENTE FALSO que hayan terminado SUSANA ZABALETA y RICARDO PÉREZ‼️☝🏼



Estas imágenes son de hace una semana, durante el concierto de Zabaleta en el Lunario del Auditorio Nacional, y muestran que la pareja continúa junta y cercana. ❤️



Así que, hasta el momento, no hay… pic.twitter.com/hikwnOTouQ — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) August 16, 2026

Susana Zabaleta lanza contundente mensaje tras rumores de ruptura

Ante la ola de especulaciones que generó el comentario de Ese Pérez en el reality show 24/7, Susana Zabaleta compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que aparece disfrutando de su desayuno junto a Ricardo Pérez.

Pese a que no hablan directamente de las especulaciones, el breve clip frena completamente los rumores de ruptura, ya que la actriz y cantante colocó el texto: “De qué hablan… Estamos felices”. Por lo tanto, Susana Zabaleta y Ricardo Pérez siguen juntos; así lo dieron a conocer a través de redes.

Por su parte, en integrante de ‘La cotorrisa’ también hizo una publicación sobre lo que circulaba en redes: “Tremenda proyectada que se dio mucha gente con la nota de que según ya terminé”.

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