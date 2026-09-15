¿Peso Pluma estrena relación? Tras terminar con Kenia Os se sincera sobre su corazón y dice estar “enamorado”

A más de tres meses de que Kenia Os y Peso Pluma confirmaron su ruptura tras más de un año de relación, el intérprete de ‘Ella baila sola’ se sinceró sobre el estado de su corazón en medio de rumores de haberle sido infiel a su ex. ¿Ya inició una nueva relación? ¡Aquí te contamos los detalles!

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Kenia Os y Peso Pluma terminaron su relación sentimental. / Redes sociales/Mezcalent

¿Cómo anunciaron el fin de su relación Peso Pluma y Kenia Os?

Luego de que Kenia Os explotara con la prensa por preguntas sobre Peso Pluma, los intérpretes de ‘Tommy & Pamela’ lanzaron un comunicado en el que confirmaron el fin de su relación; en el texto difundido la mañana del 6 de junio se lee:

“A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos”. Kenia Os y Peso Pluma

En el comunicado también se detalló que priorizarían su privacidad y llevarían su proceso fuera de los reflectores, una decisión que han respetado hasta el día de hoy. Sin embargo, las especulaciones no se han hecho esperar, pues el cantante de corridos tumbados ha sido señalado de haberle sido infiel a la sonorense.

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Comunicado de ruptura entre los cantantes Kenia Os y Peso Pluma / Redes sociales

¿Por qué se dice que Peso Pluma le fue infiel a Kenia Os?

Después de que Kenia Os y Peso Pluma confirmaron el fin de su relación e incluso borraron las fotos de sus redes, la intérprete de ‘Año sabático’ avivó las especulaciones de una supuesta infidelidad al compartir un video alusivo al tema en su cuenta de TikTok.

En el breve clip se observa a una señora de edad avanzada acompañada por el texto: “Se enojan porque nos ponemos pestañas en las pestañas y ellos buscan mujer teniendo mujer”. Pese a que Kenia Os no dijo nada al respecto, los internautas de inmediato lo relacionaron con su ruptura.

Después de varias horas de comentarios especulando sobre una ‘tercera en discordia’, la cantante negó que se tratara de una indirecta alusiva a su exrelación. A través de la sección de comentarios de la publicación escribió: “No es para uno, es todo en general... Di no a las conclusiones”.

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Kenia Os y Peso Pluma en medio de rumores tras su ruptura. / X: @@ElPesoPluma

¿Peso Pluma anuncia nueva relación después de tres meses de haber terminado con Kenia Os?

En medio de los dimes y diretes sobre la verdadera razón de la ruptura de Kenia Os y Peso Pluma, el intérprete de éxitos como ‘La bebé’ y ‘Bellakeo’ fue acaparado por la prensa con preguntas sobre el estado de su corazón.

"¿El corazón tuyo cómo está ahora mismo?”, cuestionó el reportero, a lo que Peso Pluma dijo con una sonrisa en el rostro: “Mi corazón súper bien, enorme, gracias a Dios. Enamorado de la vida”.

De inmediato, las especulaciones no se hicieron esperar; mientras algunos mencionaron que los cantantes podrían seguir juntos, pero lejos de los reflectores, otros especularon sobre un nuevo romance. Hasta ahora, Peso Pluma NO ha confirmado estar en una nueva relación.

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