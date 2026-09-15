¿Danna y Peso Pluma juntos? FOTO desata el enojo de los fans de Kenia Os tras su ruptura: ¡Esto se sabe!

La ruptura de Peso Pluma y Kenia Os ocurrió hace ya unos meses, y ahora es Danna quien entra a la polémica, pues una reciente foto desató rumores y la también actriz fue acusada de presunta traición. ¿Por qué?

Kenia Os y Peso Pluma terminaron hace unas semanas / X: @@ElPesoPluma

¿Por qué aseguran hay rivalidad entre Danna y Kenia Os?

Esto es resultado de que, hace algunas semanas, Belinda y Danna estrenaron un nuevo sencillo, y tras el éxito obtenido, la ex de Christian Nodal afirmó que este fue un momento único para la “industria pop mexicana”:

Nunca se han juntado dos pop stars para hacer música. Belinda

Esta declaración generó reacciones entre los llamados keninis (grupo de fans de Kenia Os) quienes señalaron que sus palabras parecían dejar de lado la canción que la propia artista tiene con Kenia.

Ante los ataques y enfrentamientos protagonizados por sus seguidores en redes sociales, Belinda y Danna decidieron pronunciarse públicamente para pedir que cesaran este tipo de conductas. Ambas cantantes dejaron claro que no respaldan las agresiones entre sus respectivos seguidores.

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¿Danna y Kenia Os tienen rivalidad? / Mezcalent, Canva

Peso Pluma y Danna aparecen juntos y fans de Kenia Os explotan

La Semana de la Moda de Nueva York reunió a distintas personalidades de la industria del entretenimiento y la moda. Entre los invitados al desfile estuvieron Peso Pluma, Danna y ‘el Malilla’, quienes tuvieron la oportunidad de convivir durante el evento.

En las fotografías difundidas en redes sociales aparecen Paso Pluma junto a Danna. Después de tomarse algunas fotografías, ambos se despidieron y continuaron con sus respectivas actividades.

La convivencia entre los dos artistas provocó distintas reacciones entre los usuarios de redes sociales. Algunos seguidores de Kenia Os cuestionaron la cercanía entre Danna y Peso Pluma y calificaron a la cantante de “mala amiga”:



“ Qué arrastrada Danna, se nota que quiere ser Kenia ”,

”, “ Danna jamás será Kenia ” y,

” y, “ Ese cantante más importante de México (Peso Pluma) se inclinó ante Kenia Os ”.

Por ello, las fotografías de Danna junto al exnovio de Kenia Os fueron interpretadas por algunos internautas como una supuesta falta de lealtad hacia la cantante. ¿Tú qué opinas?

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DANNA y Peso Pluma juntos luego de varios meses sin una interacción pública entre dos de los cantantes más importantes de México. 🇲🇽 pic.twitter.com/S1zw74PcRS — DANNA Base (@basebydanna) September 15, 2026

¿Cuándo terminó la relación entre Peso Pluma y Kenia Os?

La relación entre Kenia Os y Peso Pluma terminó a inicios de junio de este año, luego de que surgieran diversos rumores sobre presuntos problemas entre la pareja e incluso versiones que apuntaban a que habían decidido ponerle punto final a su romance.

Después de varios días de rumores, ambos artistas finalmente confirmaron públicamente su separación mediante un comunicado, en el que informaron a sus seguidores y a los medios sobre el término de su relación:

A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos. Comunicado Kenia Os

Así fue que terminó una de las relaciones más reconocidas del espectáculo en México, y hasta se llegó a manejar que Peso Pluma y Kenia Os presuntamente perdieron un bebé. ¿Será?

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