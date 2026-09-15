Reportan que Alicia Villarreal y Cibad Hernández ya estarían separados; esta pista los habría delatado

Luego de convertirse en tema de conversación por el embarazo de su hija, Melenie Carmona, Alicia Villarreal vuelve a estar bajo los reflectores por un nuevo rumor relacionado con su vida amorosa.

Y es que nuevamente se habla de una posible separación de Cibad Hernández, según información del periodista Jorge Carbajal, quien incluso reveló una serie de pistas que habrían despertado las sospechas sobre el estado actual de la relación.

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Alicia Villarreal y Cibad Hernández / Foto: Redes sociales

¿Por qué se dice que Alicia Villarreal y Cibad Hernández estarían separados?

El rumor sobre una posible separación entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández no es nuevo. Desde junio de 2026 comenzaron a circular versiones de una ruptura a raíz de unas declaraciones de Ana María Alvarado, quien aseguró que la relación habría llegado a su fin debido a la acumulación de problemas sin resolver. Sin embargo, poco después, estos rumores fueron desmentidos y la pareja confirmó que continuaba junta.

Ahora, el periodista Jorge Carbajal retomó el tema en su programa ‘En shock’, donde reveló algunas señales que, según su versión, levantarían sospechas sobre una posible separación entre la cantante y Cibad.

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Cibad Hernández y Alicia Villarreal / Foto: Redes sociales

Jorge Carbajal revela la pista que revive los rumores de separación entre Cibad Hernández y Alicia Villarreal

En el programa ‘En shock’, Jorge Carbajal retomó los rumores sobre una posible separación entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández y señaló que la pareja ya no estaría junta.

El periodista explicó que una de las señales que le hicieron sospechar sería que ya no hay fotos con Alicia Villarreal en las redes sociales de Cibad Hernández. De acuerdo con Carbajal, el hecho de que el conferencista ya no comparta prácticamente contenido junto a la cantante podría interpretarse como una señal de que la relación habría terminado o que ambos se habrían tomado un tiempo.

Sin embargo, esta no sería la única pista que mencionó el conductor. Carbajal también aseguró que Cibad Hernández ha estado muy cercano a Adriana Gallardo, situación que, según su interpretación, reforzaría la versión de que el conferencista ya estaría soltero.

“Ya no tiene casi imágenes con Alicia Villarreal el Cibad, bueno pero sí tiene con otra mujer, ¿con quién crees? ahora anda muy pegadito, muy manis, manis muy intímo de Adriana Gallardo.” Jorge Carbajal

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Cibad Hernández y Alicia Villarreal / Liliana Carpio, cortesía del cantante e IG @cibadoficial11

¿Alicia Villarreal y Cibad Hernández confirmaron su separación?

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado públicamente que haya terminado su relación. De hecho, recientemente Cibad Hernández compartió un par de publicaciones en las que nuevamente aparece junto a Alicia Villarreal.

Las fotografías son temáticas y alusivas a las fiestas patrias, pues ambos lucen atuendos muy mexicanos y se muestran muy enamorados. Además, Cibad acompañó las imágenes con una frase de amor dedicada a la cantante.

Alicia Villarreal y Cibad Hernández enfrentan un nuevo rumor sobre una presunta crisis de pareja, luego de que se hablaba de una presunta infidelidad.