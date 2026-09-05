Así es la lujosa mansión de Alicia Villarreal en Monterrey, la compró ¡con la tanda!

En días recientes, la familia de Alicia Villarreal se convirtió nuevamente en tema de conversación luego de que Melenie Carmona, hija de la cantante y Arturo Carmona, confirmara que está embarazada de su primer bebé.

Tras la popularidad de la noticia, también despertó la curiosidad por conocer algunos aspectos de la vida personal de Alicia Villarreal, entre ellos, la lujosa casa que tiene en Monterrey.

Y es que, más allá del lujo de la propiedad, lo que realmente llama la atención es la peculiar forma en la que la cantante consiguió comprarla, pues lo hizo mediante una tanda entre familiares. Te contamos todos los detalles.

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Alicia Villarreal / Mezcalent

¿Cómo es la casa de Alicia Villarreal en Monterrey?

La propiedad de Alicia Villarreal en Nuevo León destaca por sus amplios espacios, tanto en el interior como en las áreas al aire libre, además de contar con diferentes amenidades pensadas para disfrutar en familia y recibir visitas.

La casa cuenta con tres recámaras y una amplia cocina equipada con electrodomésticos de última generación, además de grandes espacios de almacenamiento y ventanales que permiten una buena iluminación. Su decoración combina elementos clásicos y modernos, sin dejar de lado ese ambiente cálido característico de los hogares mexicanos.

En la sala, la cantante tiene grandes sofás y una televisión de considerable tamaño colocada en la pared, creando un espacio pensado para descansar y convivir con sus seres queridos. La distribución de la residencia busca precisamente combinar el lujo con la comodidad y la vida familiar.

La recámara principal también cuenta con amplias dimensiones y grandes clósets, además de un tocador destinado al maquillaje y al cuidado personal de la cantante.

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¿Cómo compró su casa Alicia Villarreal?

Más allá de sus lujosos espacios, esta residencia tiene un significado especial para Alicia Villarreal debido a la peculiar manera en la que logró adquirirla. La intérprete de ‘La Güerita Consentida’ contó que su familia se organizó mediante una tanda, en la que varios integrantes aportaban dinero con el objetivo de que cada uno pudiera comprar su propia vivienda.

De esta manera, la mansión no solo representa uno de los bienes más llamativos de la cantante, sino también el resultado de una dinámica familiar que le permitió cumplir el sueño de tener una propiedad propia.

De hecho, esa misma propuesta la hizo a sus compañeros cuando formaba parte del Grupo Límite, pero la rechazaron, pues no querían entrar a dinámicas que involucraran su dinero.

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Alicia Villarreal / Redes sociales

¿Cuánto dinero tiene Alicia Villarreal?

Alicia Villarreal tendría una fortuna estimada en 12 millones de dólares, equivalentes a alrededor de 240 millones de pesos mexicanos. Esta cifra no ha sido confirmada directamente por la cantante y corresponde a una estimación del sitio Celebrity Net Worth.

Su patrimonio lo ha conseguido principalmente con sus más de tres décadas de trayectoria musical, primero como integrante de Grupo Límite y posteriormente como solista, además de sus presentaciones, regalías y otros bienes.

Ahora, la cantante vive un nuevo momento clave en su familia, con la confirmación del embarazo de su hija, Melenie Carmona.

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