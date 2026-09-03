Alicia Villarreal rompe el silencio sobre la salud de su mamá tras declaraciones de Arturo Carmona; ¿está grave?

Luego de que Melenie Carmona confirmó su embarazo tras meses de rumores, Arturo Carmona reveló que Alicia Villarreal estaría enfrentando momentos difíciles debido al complicado estado de salud de su mamá. ¿Está grave? Te contamos lo que dijo la ‘güerita consentida’.

Te recomendamos: Alicia Villarreal se somete a procedimiento estético y... ¿queda irreconocible? ¡Se inyectó! VIDEO

Alicia Villarreal se sincera sobre la salud de su mamá. / Redes sociales

¿Qué dijo Arturo Carmona sobre el estado de salud de la mamá de Alicia Villarreal?

Días después de que Melenie Carmona confesó la razón por la que mantuvo oculto su embarazo, Arturo Carmona compartió su sentir en un encuentro con la prensa, donde también fue cuestionado sobre el supuesto silencio de Alicia Villarreal ante la noticia.

Aunque el galán de melodramas no quiso abordar mucho el tema, confesó que la mamá de la intérprete de ‘Te aprovechas’ y ‘Te quedó grande la yegua’ estaba delicada de salud:

“Está su mamá enferma también. La mamá de Alicia está un poquito delicada. Entonces tiene muchas cosas en la cabeza”. Arturo Carmona

De primer momento, la cantante de regional mexicano no abordó la información, pero en una reciente entrevista concedida al programa ‘Mesa cero’ hablo sobre el tema de manera indirecta al ser cuestionada sobre su hija, Melenie Carmona.

Lee: Melenie Carmona no quiso hablar de su embarazo por culpa del padre de su bebé, ¿no se haría cargo? Esto revelan

Arturo Carmona habló del estado de salud de la mamá de Alicia Villarreal. / Liliana Carpio y redes sociales

Alicia Villarreal confirma que su mamá se sometió a una cirugía

Luego de que Alicia Villarreal celebró su cumpleaños número 55 el pasado 31 de agosto, la ‘güerita consentida’ concedió una entrevista al programa ‘Mesa cero’, donde compartió cómo se enteró de la noticia del embarazo de su hija, Melenie Carmona.

De acuerdo con la bxpareja de Cruz Martínez, le dieron la noticia mientras se encontraban en el rancho de la familia, al cual se trasladaron ella y Melenie debido al estado de salud de su mamá, quien se sometió a una cirugía y se encuentra en recuperación.

“Nos fuimos a un rancho ahorita con la familia. A mi mamá le hicieron una cirugía y ella no puede todavía salir; está recuperándose. Entonces Melenie y yo nos venimos para poder verla un rato y estar con ella”. Alicia Villarreal

Pese a que Villarreal no habló de manera directa sobre el estado de salud de su mamá, sí confirmó las palabras que anteriormente compartió el actor Arturo Carmona, pero no dio mayores detalles.

Lee: Así se enteró Alicia Villarreal del embarazo de su hija Melenie Carmona, tras presuntas diferencias: ¿Enojada?

¿Cómo reaccionó Alicia Villarreal al embarazo de su hija, Melenie Carmona?

En un encuentro con la prensa, Alicia Villarreal reaccionó de manera directa al embarazo de su hija y lanzó un dardo contra Arturo Carmona, quien se especula ventiló que su hija se convertiría en mamá antes que la exparticipante de ‘Juego de voces’.

“La verdad, yo estoy muy contenta. He dejado que mi hija se tome su espacio, su momento porque, pues… es de ellos, nada más que a veces se adelantan los que no deben”, expresó la cantante, dejando ver su molestia.

En ese entonces, no habló sobre la salud de su mamá, pero dijo estar contenta con la noticia del embarazo de su hija, quien asegura se encuentra bien. Por el momento, Alicia Villarreal no ha dado mayor información de ninguno de sus familiares.

No te pierdas: Novio de Alicia Villarreal tendría otra mujer; famosa actriz señala a Cibad Hernández de buscarla en la madrugada