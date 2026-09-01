Lionel Richie es hospitalizado de emergencia tras sentirse mal en pleno concierto, ¿cuál es su estado de salud?

La salud de Lionel Richie volvió a convertirse en tema de conversación entre sus millones de seguidores. El cantante estadounidense, famoso por éxitos como All night long, fue hospitalizado después de presentar complicaciones físicas durante un concierto en St. Louis, Misuri, situación que generó preocupación debido a que se trata del segundo episodio similar que enfrenta en apenas unos meses.

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Lionel Richie y sus canciones más conocidas / Spotify

¿Por qué Lionel Richie fue hospitalizado después de su concierto en St. Louis?

La hospitalización de Lionel Richie ocurrió el pasado 29 de agosto, luego de ofrecer un concierto en el teatro The Muny de St. Louis como parte de su gira Sing a song all night long, que realiza junto a la legendaria agrupación Earth, Wind & Fire.

De acuerdo con reportes difundidos por medios estadounidenses, el cantante decidió ingresar voluntariamente al hospital como medida preventiva después de experimentar dificultades físicas durante el espectáculo. La preocupación aumentó cuando necesitó una silla sobre el escenario para terminar la interpretación de “All night long”, uno de los mayores éxitos de su carrera.

Videos compartidos por asistentes muestran al artista continuando el concierto sentado mientras seguía cantando para el público. Aunque logró completar gran parte del show, el incidente provocó que los médicos recomendaran una revisión más exhaustiva.

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¿Cuál es el estado de salud actual de Lionel Richie?

Hasta el momento, las versiones difundidas señalan que Lionel Richie permanece bajo observación médica en una unidad de cuidados intensivos, donde se le realizan diversos estudios para determinar con precisión qué provocó el malestar.

Las fuentes consultadas indicaron que los especialistas sospechan inicialmente de una posible deshidratación leve. Sin embargo, el cantante continúa sometiéndose a pruebas para descartar cualquier otro problema de salud que pudiera requerir atención adicional.

Afortunadamente, no han trascendido reportes que hablen de una condición crítica. De hecho, las primeras informaciones apuntan a que el artista podría recibir el alta médica en los próximos días si los resultados resultan favorables y su recuperación continúa evolucionando de manera positiva.

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¿Lionel Richie ya había presentado problemas de salud durante su gira?

Sí. Este nuevo episodio ocurre poco más de dos meses después de que Lionel Richie sufriera otro percance mientras se presentaba en St. Paul, Minnesota, durante el arranque de la misma gira internacional.

En aquella ocasión, el cantante informó al público que se sentía mareado. Posteriormente se sentó frente al piano para continuar el espectáculo, pero finalmente tuvo que pausar la presentación y recibir atención médica. El incidente incluso provocó que se pospusieran algunos conciertos programados en ciudades como Chicago y Columbus.

Tras ese susto, el artista explicó que sus médicos le recomendaron reposo absoluto antes de regresar a los escenarios. Días después retomó sus actividades y hasta bromeó con sus seguidores al asegurar:

“Los tenía preocupados por un momento, ¿eh?”. Lionel Richie

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¿Quién es Lionel Richie?

Lionel Richie es un cantante, compositor, productor y personalidad de televisión estadounidense considerado una de las grandes leyendas de la música popular. Nació el 20 de junio de 1949 en Alabama, Estados Unidos, y alcanzó la fama primero como integrante de la agrupación The Commodores, una de las bandas más exitosas del soul y el R&B durante las décadas de 1970 y 1980.

Tras iniciar su carrera como solista, Lionel Richie se convirtió en una estrella mundial gracias a éxitos como “Hello”, “All night long”, “Say you, say me”, “Stuck on you” y “Endless love”, esta última interpretada junto a Diana Ross. Su estilo romántico y su capacidad para combinar pop, soul y baladas lo llevaron a vender millones de discos en todo el mundo y a ganar importantes premios, incluidos premios Grammy y un Premio Óscar.

Además de su trayectoria musical, Lionel Richie ha mantenido una fuerte presencia en la televisión como juez del programa American Idol. A sus 77 años continúa realizando giras internacionales y llenando escenarios, consolidándose como una de las figuras más queridas e influyentes de la industria musical a nivel global.