Alicia Villarreal explota y lanza dardo vs. Arturo Carmona por ¿ventilar el embarazo de Melenie? “Vocero chismoso”

Melenie Carmona confirmó su embarazo tras meses de rumores, lo que generó una ola de reacciones y cientos felicitaciones. Tanto Alicia Villarreal como Arturo Carmona, padres de la joven, se mostraron felices por la noticia, pero en un reciente encuentro con la prensa, la ‘Güerita consentida’ no pudo evitar estallar contra su ex. ¡Te contamos los detalles!

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Melenie Carmona confirma embarazo tras meses de rumores. / RS

¿Cómo confirmó Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, su embarazo?

Luego de que a principios de junio te contamos en TVNotas que Arturo Carmona estaría furioso con su hija Melenie tras haber salido embarazada, la exparticipante de ‘Juego de voces’ decidió romper con los rumores y confirmar la noticia.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Melenie Carmona dio a conocer que está embarazada con una conmovedora foto en la que aparece sola mientras toca su vientre. La imagen fue acompañada con el texto: “El secreto ya no era tan secreto”.

Arruro Carmona fue uno de los primeros en reaccionar, asegurando que su hija será la “mamá más hermosa del planeta"; mientras que Alicia Villarreal le envió sus bendiciones: “Dios te bendiga y te proteja siempre. Los amo mucho”.

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Melenie Carmona hace público su embarazo tras meses de rumores. / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Alicia Villarreal al embarazo de su hija, Melenie Carmona?

Desde su comentario en la publicación de Melenie Carmona, Alicia Villarreal no se había pronunciado directamente hasta un reciente encuentro con la prensa. La intérprete de éxitos como ‘Te quedó grande la yegua’ y ‘Te aprovechas’ dijo sentirse feliz, pero lanzó algunos dardos contra su Arturo Carmona.

“La verdad, yo estoy muy contenta. He dejado que mi hija se tome su espacio, su momento porque pues… es de ellos, nada más que a veces se adelantan los que no deben”, dijo la intérprete en un primer momento, pero cuando una de las reporteras dijo a manera de broma que no estarían hablando de Arturo Carmona, agregó:

“Me molesta todo porque soy la mamá; les arruinan sus planes, sus proyectos, son inmaduros, son irresponsables. Le pertenece a la pareja. Yo soy como todas las mamás, que sea un bebé, sanito, fuerte, entonces es una bendición”. Alicia Villarreal

Para concluir el encuentro con los reporteros, Villarreal aseguró que su hija se encuentra bien, pero no pudo evitar lanzar otro comentario contra Carmona, quien habría ventilado la noticia del embarazo de su hija antes de tiempo: “Está muy bien. Gracias por el vocero chismoso”.

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¿Por qué Alicia Villarreal explotó contra Arturo Carmona tras el embarazo de su hija?

Antes de que Melenie Carmona confirmara su embarazo, Arturo Carmona estuvo en el ojo de la polémica luego de que se especulara que ventiló la noticia durante una función de teatro. Dicha versión nunca fue confirmada por el galán de telenovelas, quien incluso pidió espacio para la familia cuando fue cuestionado sobre el tema.

“No quiero decir nada. La familia merece tener un espacio personal, un espacio privado”, expresó para la prensa, dejando claro que se mantendría al margen de la situación. Por ahora, tras las declaraciones de Villarreal, Arturo Carmona no se ha pronunciado.

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