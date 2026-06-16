Kenia Os lanza mensaje tras ruptura con Peso Pluma, ¿hubo infidelidad?: “Nunca he sido una persona de traicionar”

Después de que se filtró que Peso Pluma presuntamente le habría sido infiel a Kenia Os, la cantante sinaloense sorprendió con fuertes declaraciones durante una entrevista y fotos que desataron suspiros entre sus seguidores. ¿Qué dijo la cantante? Te contamos todos los detalles.

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Relación de Kenia Os y Peso Pluma habría terminado por infidelidad. / Redes sociales

¿Cuándo terminaron Kenia Os y Peso Pluma su relación?

Kenia Os y Peso Pluma confirmaron su ruptura tras más de un año de relación, luego de varios dimes y diretes sobre los cantantes. Los rumores de separación comenzaron cuando la intérprete de “Malas decisiones” no pudo evitar romper en llanto en uno de sus conciertos de Monterrey.

Durante varios días, la prensa se encargó de cuestionar a Kenia Os sobre el tema; incluso en una ocasión tuvo un percance con los reporteros, a quienes acusó de haberla golpeado por accidente. Ante lo ocurrido, los intérpretes de “Tommy & Pamela” hicieron pública su separación.

“A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos”, colocaron en un comunicado difundido en redes la mañana del 6 de junio.

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Comunicado de ruptura entre los cantantes Kenia Os y Peso Pluma / Redes sociales

¿Por qué se dice que Peso Pluma presuntamente le fue infiel a Kenia Os?

Luego de que Kenia Os fuera captada junto a Alex Speitzer durante la inauguración del Mundial 2026, salieron a la luz versiones de una supuesta infidelidad del cantante de corridos tumbados.

En una entrevista con el programa Pica y se Extiende, ‘la Divaza’, quien mantiene una relación cercana con la intérprete de “Año sabático”, dejó entrever que Peso Pluma le habría sido infiel a Kenia Os con una persona de su equipo.

“Yo vi unos likes por ahí, no sé. Como de una que trabajaba con Kenia y algo así. Como que Peso había hecho algo, pues”, explicó la influencer sin dar más detalles del tema, pero generando varias teorías.

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Peso Pluma le habría sido infiel a Kenia Os con una persona de su equipo. / Mezcalent

¿Kenia Os lanza mensaje a Peso Pluma tras rumores de infidelidad?

Horas después de que se difundió la supuesta infidelidad, se dio a conocer la entrevista que Kenia Os concedió a una revista de circulación internacional, donde aseguró que no le gusta traicionar a sus parejas.

“Nunca he sido una persona de traicionar, porque me da mucho miedo que me vuelva en contra. Así que, si hay que cerrar ciclos, se tiene que hacer de una manera correcta; no quiero ningún karma”. Kenia Os

Asimismo, respecto a las constantes polémicas que enfrenta, la intérprete fue tajante al decir que no le gusta pronunciarse al respecto. “Siempre he dejado que el tiempo me dé la razón; no me gusta”.

Tras sus declaraciones, Kenia Os publicó una serie de fotografías que emocionaron a sus fans y de inmediato volcaron la atención en sus redes con comentarios como: “Diosa hegemónica”, “Chula”, entre otros.

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