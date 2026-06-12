Peso Pluma reaparece tras supuesto nuevo romance de Kenia Os con Alex Speitzer, ¿manda indirecta? “El sueño”

Peso Pluma y Kenia Os confirmaron su ruptura y desde entonces las especulaciones no se han hecho esperar. Recientemente, la cantante de “Año sabático” se dejó ver disfrutando del Mundial 2026, mientras que el intérprete de corridos tumbados publicó sus primeras historias tras la ruptura. ¿Lanzó una indirecta?

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Peso Pluma regresa a redes tras terminar con Kenia Os. / Redes sociales

¿Cuándo terminaron Kenia Os y Peso Pluma?

Después de que Kenia Os explotó contra la prensa ante cuestionamientos sobre Peso Pluma, los intérpretes de “Tommy & Pamela” lanzaron un comunicado en conjunto, el 6 de junio, en el que dieron a conocer su ruptura.

“A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos. Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo”, se lee en el comunicado.

Pese a que no dieron una fecha exacta en la que su relación terminó, los cantantes enfrentaron rumores de separación desde días antes, cuando la intérprete de “Malas decisiones” lloró durante la interpretación de varios de sus éxitos en su concierto en Monterrey.

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Kenia Os reapareció en el Mundial 2026 tras ruptura con Peso Pluma. / Redes sociales

¿Qué dijo Kenia Os tras su ruptura con Peso Pluma?

Tras el comunicado, Kenia Os fue captada junto a Alex Speitzer en el Mundial 2026, lo que de inmediato desató rumores sobre un posible romance tras la ruptura con Peso Pluma.

Ambos actores fueron vistos en el partido inaugural de la Ciudad de México junto a otras celebridades como Juanpa Zurita; aunque no estuvieron juntos, ya habían sido vistos previamente en otro evento.

Algunos usuarios mencionaron que hubo un intercambio de miradas y aparente “coqueteo”, pero hasta ahora, ninguno de los involucrados se ha pronunciado al respecto; mientras tanto, los videos de sus acercamientos siguen circulando en redes.

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Kenia Os desata rumores de nuevo romance. / Redes sociales

¿Cómo fue la reaparición de Peso Pluma tras ruptura con Kenia Os?

Antes del revuelo que causó la aparición de Kenia Os en el Mundial 2026, Peso Pluma fue visto muy sonriente junto a un lujoso carro, lo que algunos usuarios aseguraron que sería su manera de superar a la cantante.

Sin embargo, tras los rumores de un nuevo romance entre su ex y el actor Alejandro Speitzer, Peso Pluma compartió una serie de fotografías en sus historias de Instagram que, aparentemente, fueron tomadas al final de una de sus presentaciones.

En una de ellas, se observa que una de sus chamarras tiene el texto: “Comienza con el sueño”. Pese a que se desconoce si es una indirecta a todo lo que ocurre con Kenia Os, su reaparición ya está dando de qué hablar.

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