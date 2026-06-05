Kenia Os explota vs. la prensa por presuntamente “agredirla"; ella lanza comunicado: “No estoy lista”

Días después de que Kenia Os se quebró durante su concierto en Monterrey, se ha comenzado a especular sobre una posible ruptura con Peso Pluma, situación que la ha mantenido en el centro de la polémica.

Debido a que ninguno de los intérpretes de “Tommy & Pamela” se ha pronunciado al respecto, la cantante sinaloense se vio involucrada en un pequeño desencuentro con la prensa al optar salir del aeropuerto sin dar declaraciones sobre su situación sentimental.

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Kenia Os no quiere dar declaraciones sobre Peso Pluma. / Captura de pantalla

¿Por qué se dice que Kenia Os y Peso Pluma terminaron?

Luego de lo ocurrido en el concierto de Monterrey, Kenia Os dio nuevas declaraciones a la prensa en las que abordó lo ocurrido en el concierto y dijo haberlo dado todo, pero no quiso dar hablar sobre su supuesta ruptura.

“Estoy muy feliz con el show de ayer. Fue uno de los mejores shows de mi carrera. Bailé, lo di todo. Me tiré por el piso”, expresó sobre su show, dejando en duda lo que había pasado con el ‘doble P’.

Las especulaciones en redes sobre la posible separación de la pareja tras un año de relación no se han hecho esperar; además, crecieron luego de que la intérprete ignorara a la prensa durante su estancia en España.

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Kenia Os y Peso Pluma no han dado declaraciones sobre su relación. / Redes sociales

¿Qué pasó con Kenia Os en su llegada al aeropuerto de CDMX?

Ante la duda sobre lo que ocurre con Peso Pluma, Kenia Os volvió a ser abordada por la prensa en su llegada a México, donde estuvo presente TVNotas.

La intérprete de “Año sabático” eligió salir sin aclarar los rumores, lo que provocó que los reporteros y su equipo de seguridad intercambiaran empujones. Antes de que Kenia Os subiera a su camioneta, fue golpeada accidentalmente en su cuello, situación que no dejó pasar.

Al recibir el golpe, la cantante acusó a los medios de comunicación; sin embargo, el equipo de TVNotas puedo confirmar que fue una persona de su equipo quien la lastimó accidentalmente ante la presencia de distintos reportes.

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¿Kenia Os confirma su ruptura con Peso Pluma?

La situación no quedó en el aeropuerto, pues minutos después de lo ocurrido la cantante lanzó un comunicado en su cuenta de Instagram en el que dejó entrever su ruptura con Peso Pluma al decir “no estoy lista”.

Además de asegurar que se siente preocupada por lo vivido en su llegada a México, la intérprete de “Kitty” señaló que entiende y respeta el trabajo de la prensa, pero pide que respeten su tiempo, espacio e integridad personal.

“No vale la pena poner en riesgo la integridad física y la mía por una nota periodística del mundo del entretenimiento”. Kenia Os

Kenia Os deja entrever que terminó con Peso Pluma. / Redes sociales

Sin embargo, las palabras de Kenia Os que dejaron entrever que su historia con el intérprete de “La bebé” había llegado a su fin fueron:

“Siempre soy la artista que llega y les da la nota, pero en este momento no me siento lista y pido respeto hacia mi silencio y espacio”. Kenia Os

Cabe mencionar que, hasta ahora, Peso Pluma no se ha pronunciado al respecto, lo que ocasiona que las especulaciones sigan creciendo.

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