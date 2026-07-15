Kenia Os responde tras indirecta de posible infidelidad a de Peso Pluma, ¿dio detalles de una traición del cantante?

La relación entre los intérpretes de ‘Tommy y Pamela’ volvió a ser tendencia luego de que Kenia Os compartiera un video en TikTok sobre una infidelidad, el cual reavivó las especulaciones de que Peso Pluma le habría sido infiel.

Las redes sociales se encendieron y cientos de usuarios le pidieron a la cantante que revelara más detalles sobre esa supuesta indirecta y aclararó a quién iba dirigido el mensaje.

Horas después de compartir el video, Kenia agregó un comentario para responder a sus seguidores. ¿Confirmó el rumor? Te contamos.

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Kenia Os y Peso Pluma / Redes sociales

¿Qué decía el video que compartió Kenia Os en TikTok?

El video que compartió Kenia hace un par de días muestra la imagen de una mujer mayor con el mensaje: “Se enojan porque nos ponemos pestañas en las pestañas y ellos buscan mujer teniendo mujer.”, aludiendo a una infidelidad de pareja.

Aunque en el momento la cantante no hizo nada más que compartirlo, los comentarios de fans teorizando que hablaba de Peso Pluma o que ella “tenía algo que contar”, no se hicieron esperar.

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Kenia Os / Redes sociales

¿Qué respondió Kenia Os tras la polémica por el video que despertó los rumores de infidelidad de Peso Pluma?

Luego de varias horas y cientos de comentarios de sus seguidores pidiéndole más detalles, Kenia Os respondió con un comentario en el video que compartió y aclaró a quién iba dirigido.

La cantante escribió que la dedicatoria era para todos y no para una sola persona. Además, pidió a sus seguidores que no sacaran conclusiones a partir de las publicaciones que hace, acompañando el mensaje con varios emojis.

“No es para uno, es TODOS EN GENERAL... Di NO a las conclusiones” Kenia Os

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Kenia Os responde a comentarios / TikTok

¿Cómo terminó la relación entre Peso Pluma y Kenia Os?

Kenia Os y Peso Pluma terminaron su relación a inicios de junio de 2026. La noticia fue confirmada mediante un comunicado en el que ambos expresaron que la ruptura se dio en los mejores términos y por decisión mutua.

Hasta el momento, no se ha revelado de manera oficial cuál fue el motivo por el que decidieron terminar. Sin embargo, una de las teorías que más fuerza ha cobrado es que habría existido una infidelidad presuntamente por parte de Peso Pluma.

Tras hacerse pública la ruptura entre los cantantes, también surgió el rumor de que Kenia Os tendría un romance con ‘el Malilla’, a raíz de un video en el que el reguetonero supuestamente hace referencias a la cantante y responde a comentarios de usuarios que la mencionaban. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado una relación amorosa entre ellos.

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