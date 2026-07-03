Productor acusa a Peso Pluma de presuntamente deberle dinero: “Paga lo que debes”, ¿habrá demanda?

Peso Pluma estuvo recientemente con una influencer ecuatoriana durante los festejos del Mundial 2026. En medio de su creciente fama, un productor musical independiente publicó un video en el que dice que Peso Pluma mantiene una presunta deuda con él. ¿Qué dijo el cantante? Te contamos.

Peso Pluma tras ruptura con Kenia Os. / Redes sociales

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Productor dice que Peso Pluma le debe dinero y asegura tener pruebas

Un hombre identificado en redes sociales como Dan Sur publicó un video en el que dice que Peso Pluma presuntamente tendría una deuda pendiente con él. Como parte de su publicación, mostró una grabación de pantalla que, según él, demuestra que tuvo conversaciones con el cantante.

En esa grabación de pantalla se escucha una voz que Dan Sur dice que corresponde a la de Peso Pluma: “Suba el video de nosotros, oiga, así en el estudio”. No se sabe si el audio es real o si fue fabricado con inteligencia artificial; y este hombre que acusó al cantante no presentó más pruebas de las supuestas conversaciones por lo que decidió mandarle un contundente mensaje:

Peso Pluma, tú sabes lo que debes. No quiero enseñar toda la conversación porque hay cosas íntimas tuyas y no quiero quemarte. Tú sabes quiénes fueron tus inspiraciones cuando comenzaste... No seas malagradecido; era un texto mío, de la producción ‘Marty’ que te hicimos. No va a pasar a mayores o si no contestas, te van a llegar los abogados Dan Sur, productor independiente que acusa a Peso Pluma

El productor se hace llamar en redes sociales ‘Dan Sur’ y remató su comunicado pidiendo a su comunidad que etiqueten al cantante y añadió el siguiente mensaje:

@Pesopluma, se les olvida cuando se pegan, quién les echó la mano; @matyafterdarkness, los pioneros de esta m*adr*, y eso va para todos los que me deben regalías. Los voy a quemar. A muchos de ustedes les da miedo hablar, pero yo no soy fanático de nadie y no tengo ídolos. Para mí, todos son iguales. Dan Sur en redes sociales

Esta persona no dio más detalles sobre la supuesta deuda por la que acusa al cantante.

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¿Quién acusa a Peso Pluma de deberle dinero?

‘Dan Sur’ dice ser, como muestra en su biografía de redes sociales, un cantante de rap, productor musical independiente y creador de contenido con, según su perfil, 169 mil seguidores en Instagram.

A pesar de haber pedido a su comunidad etiquetar a Peso Pluma, el ‘productor independiente’ decidió quitar la sección de comentarios en su publicación.

La cuenta que menciona en su comunicado corresponde a ‘martyafterdarkness’, un perfil que dice ser una productora musical en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram destaca una fotografía de Peso Pluma con la canción ‘Y qué’ , donde el productor dice, que supuestamente la produjo él.

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Peso Pluma / Redes sociales

¿Qué respondió Peso Pluma a las acusaciones de Dan Sur?

Al momento de la publicación de esta nota, Peso Pluma no ha hecho declaraciones públicas sobre las acusaciones de Dan Sur. Además, los créditos oficiales de la canción ‘Y qué’ identifican como productor a George Morales y a Worms Music como fuente del tema, información que por sí sola, no confirma ni desmiente las afirmaciones realizadas por el productor independiente.