Exnovia de Peso Pluma, tras ruptura con Kenia Os, responde contundente, ¿regresará con él? VIDEO

Luego de que terminaron su relación Peso Pluma y Kenia Os, una de sus exnovias externó su postura sobre la posibilidad de regresar con él. ¿Qué dijo?

Cabe señalar que Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del cantante, ha tenido fama de terminar sus relaciones por presuntas infidelidades.

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¿Qué dijo la exnovia de Peso Pluma sobre retomar su relación?

Dania Méndez, portada actual de TVNotas, fue abordada por la prensa de espectáculos para responder sobre su anterior relación con el cantante de Jalisco. Ante los cuestionamientos sobre si regresaría con Doble P, dijo:

‘Chicle masticado ya no lo vuelvo a masticar’. Dania Méndez

Esta fue la declaración de Méndez, ‘La novia del mundial’, al ser cuestionada por el reportero Ernesto Buitrón News.

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dania mendez y peso pluma fueron pareja / redes sociales

Trascendió que ‘la Novia del mundial’ que aparece en TVNotas, fue entrevistada en 2024 para el programa ‘El Gordo y la Flaca’ donde aseguró que terminaron porque él (Peso Pluma) era un infiel y codo.

Para la entrevista que Buitrón News le hace durante las festividades del Mundial 2026, Méndez afirma que si Peso Pluma la buscara a ella, no sabría si responder o no.

‘No sé, solo para que me chismee qué pasó de su vida, estaría bueno’. Dania Méndez

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Así lo dijo Dania Méndez:

¿Quién es Dania Méndez, ‘la novia del Mundial’?

En 2023 salió la canción ‘Bye’ producida por Ivan Leal ‘Parka’ y publicada por la disquera homónima del cantante ‘Double P Records’.

En el video dirigido por Edgar Nito y producido por Pirotecnia Films tuvo la participación de Dania Méndez.



La modelo y actriz se dio a conocer en 2019 cuando apareció en Acapulco shore.

Estuvo en tres realities durante 2023: La casa de los famosos 3, Big Brother Brasil y Los 50.

En 2024 participó en ‘Las estrellas bailan en Hoy’.

Conduce el programa Amazon music news.

Ha hecho conducción para ‘Los 40' (2022) y en el programa matutino ‘Hoy’ (2024).

Fue sexta finalista en ‘La casa de los famosos All Stars’ en 2025.

Fue nombrada ‘la novia del Mundial’ como presentadora de TUDN.

Próximamente será conductora graduada por el Centro de Educación Artística de Televisa.

Sus seguidores ascienden a 3.6 millones en Instagram y 4.8 millones en TikTok.

Dania Méndez ¿volvería con Peso Pluma? / Ernesto Buitrón News y TikTok

¿Cuántas novias ha tenido Peso Pluma?

Hasta ahora, son diez las parejas más reconocidas del cantante de corridos tumbados.

Algunas han terminado de igual forma por infelidad del cantante, como sucedió con Nicki Nicole y otras habrán sido por falta de continuidad en la relación como Jenny de la Vega.

Aquí la lista:



Odalys Velasco

Karla Rivas

Jailyne Ojeda

Maya Nazor

Dania Méndez

Nicki Nicole

Hanna Howell

Jenny de la Vega

Diana Esparragoza

Kenia Os