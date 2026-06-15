Peso Pluma en polémica, FILTRAN presunta infidelidad a Kenia Os y su causa de ruptura: “Trabajaba con Kenia”

Luego de casi un año de relación, Peso Pluma y Kenia Os decidieron terminar, algo que causó cientos de especulaciones, la más fuerte ellas, la de una presunta infidelidad por parte del cantante de corridos tumbados. Ahora... ¿amigo de Kenia lo confirma?

¿Por qué acusan a Peso Pluma de infidelidad a Kenia Os? / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cómo terminó el romance entre Kenia Os y Peso Pluma?

No se sabe la fecha exacta en la que terminó la relación entre Peso Pluma y Kenia Os, pero el comunicado que terminó con las especulaciones se lanzó el pasado 6 de junio, donde informaban el fin del noviazgo.

Durante semanas circularon diversos rumores sobre una posible separación, incluso algunas versiones apuntaron a la supuesta pérdida de un bebé, rumores que cobraron fuerza en redes sociales.

En medio de la controversia, ambos compartieron lo siguiente:

A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos. Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo. Comunicado ruptura de Kenia Os y Peso Pluma

La noticia, de por sí impactante para sus seguidores, fue el inicio de una larga cadena de rumores que la ahora expareja enfrentó. ¿Un amigo de la cantante confirma la presunta infidelidad de Peso Pluma?

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Comunicado de ruptura entre los cantantes Kenia Os y Peso Pluma / Redes sociales

¿Amigo de Kenia Os confirma presunta infidelidad de Peso Pluma?

La polémica se hizo presente luego de que ‘la Divaza’, quien mantiene una amistad cercana con Kenia Os, hablara sobre el tema durante una participación en el programa Pica y se Extiende, en el cual, sugirió la existencia de una infidelidad del intérprete mexicano.

Según explicó, el origen de las sospechas estaría relacionado con una serie de interacciones en redes sociales que no pasaron desapercibidas, mismas que habrían tenido que ver con una trabajadora de Kenia Os:

Yo vi unos likes por ahí, no sé. Como de una que trabajaba con Kenia y algo así. Como que Peso había hecho algo, pues. ‘La Divaza’

En comentarios varios internautas acompañaron la versión de ‘la Divaza’, pues el romance entre Peso Pluma y Kenia Os ya había sufrido altibajos desde semanas antes:



“Ya se habían tardado, antes duró”,

“Una vidente lo dijo, que era alguien cercana a Kenia” y

“Fue por un like”.

Aunque no dio más detalles, la controversia regresó alrededor de Kenia Os y Peso Pluma, pues muchos aseguran que fue algo cierto. ¿Tú qué opinas?

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@lamesacaliente ¿Peso Pluma le fue infiel a Kenia OS? 👀🔥 La Divaza rompe el silencio y revela detalles sobre el supuesto engaño del cantante… y la identidad de la tercera en discordia 😮💬 ♬ original sound - La Mesa Caliente - La Mesa Caliente

¿Cómo reaccionó Peso Pluma a los rumores de presunta infidelidad a Kenia Os?

Peso Pluma tampoco se ha pronunciado sobre las versiones que hablan de la pérdida de un bebé, así como haber sido el responsable del fin de la relación. El intérprete de corridos tumbados ha continuado con su agenda normal.

Algo que sí se ha observado y viralizado, es el “llanto” de Peso Pluma en sus conciertos, algo que ha sido interpretado como una manera de “duelo”, tras haber terminado su relación con Kenia Os.

Por su parte, Kenia también se ha visto más sentimental en sus presentaciones, además, ha protagonizado algunos altercados con la prensa.

Por último, Alejandro Speitzer y Kenia Os han desatado teorías y rumores de una relación, algo que tampoco ha sido confirmado por la intérprete.

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