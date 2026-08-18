Aseguran que Kenia Os usó más de un millón de dólares de Peso Pluma; ¿quería quedarse con todo? VIDEO

Después de que Aldo Rendón hablara sobre la ruptura de Kenia Os y Peso Pluma en LCDLFMX 2026, la intérprete de ‘Malas decisiones’ enfrenta nuevos señalamientos relacionados con su expareja y el supuesto uso de su dinero. ¿La acusan de querer quedarse con todo? ¡Aquí te contamos!

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Kenia Os y Peso Pluma enfrentan rumores tras separación. / Redes sociales

¿Cuándo terminaron Kenia Os y Peso Pluma?

Kenia Os y Peso Pluma confirmaron el fin de su relación tras más de un año de noviazgo a través de un comunicado en el que no compartieron los detalles detrás de su decisión. Desde entonces, la expareja no ha abordado más el tema, pero las especulaciones no se han hecho esperar.

“A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos”, colocaron Kenia Os y Peso Pluma en el escrito.

Asimismo, los intérpretes de ‘Tommy & Pamela’ señalaron que priorizarían su privacidad e integridad como personas, dejando entrever que no darían mayor información; sin embargo, agradecieron el cariño que el público les mostró mientras estuvieron juntos.

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Comunicado de ruptura entre los cantantes Kenia Os y Peso Pluma / Redes sociales

¿Kenia Os usó dinero de Peso Pluma para la promoción de su más reciente disco?

En medio de las teorías que han surgido sobre la ruptura de Kenia Os y Peso Pluma, el periodista Javier Ceriani analizó la supuesta pérdida de seguidores que ha tenido la cantante tras su separación sentimental y las polémicas que enfrenta relacionadas con Danna y Belinda.

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención de algunos internautas fue cuando Ceriani mencionó que la intérprete de ‘Año sabático’ presuntamente había usado dinero de Peso Pluma para ayudar a la familia de Kimberly Loaiza.

“Ella usó 1 millón de dólares de Peso Pluma para dárselo a los Kimberly Loaiza, para ayudar a Kimberly y ayudar a la mamá que se estaba muriendo y a la otra hermana, Stefani”. Javier Ceriani

En la publicación difundida en X, por la cuenta ‘Rosalia’, se señala que Kenia Os presuntamente habría hecho uso de dicho dinero no solo para apoyar a la familia Loaiza, sino también con el fin de hacer marketing de su nuevo álbum, información que hasta ahora se mantiene como RUMOR.

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CONFIRMADO 💰💳



El periodista Javier Ceriani confirma que la youtuber Kenia Os le sacó 1.5 MDP a Peso Pluma para dárselos a la mamá enferma de Kimberly Loaiza



Esto con el único fin de hacerle marketing a su nuevo álbum y ella quedar como “la buena persona” en la historia. pic.twitter.com/FzJ9Q3uHHf — Rosalia (@DannaMoant) August 18, 2026

¿Cuál ha sido la respuesta de Kenia Os ante las polémicas que enfrenta?

Antes de que en redes se reviviera su ruptura con Peso Pluma, Kenia Os lanzó un comunicado en el que abordó las controversias que enfrenta. Sin mencionar nombres, aseguró ser víctima de una “campaña de desprestigio” que la ha orillado a pronunciarse al respecto.

“Una nueva campaña de desprestigio que busca dañar mi integridad como persona y minimizar mi trayectoria primero como creadora de internet y ahora como artista; sin embargo, no soy partidaria de promover el hate, nunca lo he sido y nunca lo seré”. Kenia Os

Sin dar grandes detalles, aseguró que su equipo ya está al tanto de lo que ocurre, por lo que cerró el tema con un contundente mensaje: “Nunca seré tampoco responsable de las acciones de otras personas y las consecuencias que estas traigan”.

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