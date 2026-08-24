¿Kenia Os solo fue reemplazo? Wendy Guevara habría sido invitada ‘primero’ al concierto de Rosalía

En medio de la polémica que enfrenta Kenia Os por supuestamente usar más de un millón de dólares de Peso Pluma, la intérprete de ‘Malas decisiones’ está nuevamente en el ojo del huracán tras aparecer en el confesionario de Rosalía durante su concierto en Ciudad de México. ¿Ella no era la invitada?

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Kenia Os regresa a la controversia, ¿ahora con Wendy Guevara? / Redes sociales

¿Cómo fue la presentación de Kenia Os junto a Rosalía en Ciudad de México?

Como parte de sus presentaciones en Ciudad de México, Rosalía ofreció un concierto frente a miles de asistentes en el Palacio de los Deportes. Uno de los momentos que más esperaban sus fans era el ‘confesionario’, donde estuvo presente Kenia Os.

Debido a que la cantante de ‘Año sabático’ terminó su relación con Peso Pluma hace unos meses, se especuló que podría hablar del cantante de corridos tumbados; sin embargo, tras su confesión, sus fans aseguraron que había hecho referencia a Gera MX.

En medio de reacciones que generó la participación de Kenia Os junto a Rosalía, salió a la luz una declaración de Wendy Guevara que desató rumores de que la intérprete originaria de Mazatlán solo habría sido presuntamente un reemplazo. ¿Será?

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@tvnotas 🚨 ¡KENIA OS HABLÓ DEL KKS EN EL CONFESIONARIO DE ROSALÍA! 👀 Durante su participación en el confesionario de Rosalía en su primer concierto en el Palacio de los Deportes, Kenia Os habló de una decepción amorosa. 💔 La cantante contó que su novio, también cantante, la dejó por la “nada y qué ver”, y junto a Rosalía terminaron diciéndole que “se vaya a la v…” 😂🔥 📹: Estefanía Ramírez #tvnotas ♬ sonido original - Revista TVNotas - Revista TVNotas

¿Qué dijo Wendy Guevara sobre su supuesta participación en el concierto de Rosalía?

A través de un live, Wendy Guevara confesó que había sido invitada a los conciertos que Rosalía ofreció en la Ciudad de México; sin embargo, debido a que es conductora de las pre y post galas de La casa de los famosos México, no pudo asistir.

¿Wendy Guevara fue invitada primero al concierto de Rosalía? / Redes sociales

“Joel me había dicho algo de la Rosalía, hermanas, pero yo no puedo porque estoy trabajando y, pues no me puedo teletransportar”. Wendy Guevara

De inmediato, sus palabras comenzaron a generar teorías en redes sobre la participación de Kenia Os, la cuenta ‘Pop music’ señaló: “La influencer Wendy Guevara dijo en un live que fue invitada por Rosalía a su confesionario del exitoso ‘Lux Tour’ pero por trabajo rechazó la oferta, teniendo que ser sustituida por la ex de Peso Pluma”.

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¿Cuál fue la respuesta de Kenia Os ante los rumores que la relacionan con Wendy Guevara?

Cabe señalar que la ganadora de LCDLFMX nunca mencionó a Kenia Os en su live, por lo que hasta ahora, el supuesto reemplazo es un RUMOR. Además, la intérprete de ‘Por dentro’ no ha dado a conocer su postura sobre su participación junto a Rosalía ni los rumores que la relacionan con Wendy Guevara.

Mientras tanto, las reacciones en redes siguen generando especulaciones y comentarios como: “La que Kenia Os quedó en ridículo otra vez”, “Primero Danna y luego Wendy” y “Kenia Os sí fue invitada por Rosalía… La mamá de Kenia no tuvo que rogar”.

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