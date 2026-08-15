¿Actriz de ‘Atrévete a soñar’ defiende a Danna Paola de la polémica? Asegura que Kenia Os: “No canta”

Pese a que Danna Paola negó tener una rivalidad con Kenia Os previo a su colaboración musical con Belinda, una de sus excompañeras de Atrévete a soñar no dudó en pronunciarse ante la polémica y lanzar un dardo contra la cantante sinaloense. ¿Descalificó su trabajo? ¡Aquí te contamos!

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Kenia Os y Danna Paola en medio de la polémica. / Mezcalent, Canva

¿Quién es la actriz de Atrévete a soñar que aseguró Kenia Os “no canta”?

Tras aparecer en el escenario de ‘Laura y Brenda: Amigas del Corazón World Tour’ junto a Brenda Asnicar y Laura Esquivel, Adriana Ahumada causó controversia al lanzar un fuerte comentario contra Kenia Os en medio de la polémica que protagoniza con Danna Paola.

A través de un video difundido en X, se observa que la actriz de Atrévete a soñar está en una transmisión en vivo cuando sorprende al señalar que la intérprete de ‘Malas decisiones’ no canta, comentario por el que algunos internautas mencionaron que podría ser ‘funada’ por parte de los ‘keninis’.

“Fue novia de Peso Pluma y ya. Así que tú digas, qué precioso cantas; la neta es que no canta”. Adriana Ahumada

Ante los posibles comentarios negativos que podría recibir, la actriz y cantante aseguró que es una situación que la tiene sin cuidado. “Está bien, no importa. Yo, la verdad, no es que me muera porque me dicen cosas. Me vale ma***”, enfatizó.

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adriana ahumada hablando de la polémica que crearon los fans de kenia os😭 pic.twitter.com/OxpSGGv8XY — val (@lvsdanna) August 13, 2026

¿Adriana Ahumada asegura que Kenia Os no es conocida? Señala que Danna “es una marca”

Además de asegurar que Kenia Os “no canta” y enfatizar que no tiene miedo de las críticas por sus comentarios, Ahumada mencionó que Danna Paola, con quien coincidió en la telenovela juvenil Atrévete a soñar, es una personalidad conocida; incluso podría considerarse una “marca”.

“Todos saben quién es Danna Paola; es una marca ella ya. Dices Danna y es (cara de sorpresa) Danna Paola, claro”. Adriana Ahumada

Como era de esperarse, sus palabras no tardaron en hacer eco en redes, donde se mencionó que buscaba revivir su carrera. Algunos de los comentarios que generó son: “Otra que siempre quiso ser exitosa en la música y también se quedó con las ganas” y “El único logro de esa mujer es haber formado parte de Atrévete a soñar”.

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Kenia Os enfrenta críticas de una de las actrices de ‘Atrévete a soñar.’ / Redes sociales

¿Quién es Adriana Ahumada, actriz y cantante que lanzó dardos vs. Kenia Os?

Adriana Ahumada Hermosillo, Sonora. Su debut en la industria ocurrió tras ser la ganadora de la tercera edición de Código F.A.M.A en 2004.

Su debut en la industria ocurrió tras ser la ganadora de la tercera edición de Entre sus trabajos más recordados se encuentra su interpretación de Marisol Vélez en la telenovela Atrévete a soñar. Un personaje con un estilo dark que soñaba con ser estrella de rock.

en la telenovela Un personaje con un estilo dark que soñaba con ser estrella de rock. Tras concluir su participación en el meldorama juvenil, fue parte de proyectos como La doble vida de Estela Carrillo, Tres veces Ana y Qué bonito amor. También ha participado en programas unitarios como La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho.

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