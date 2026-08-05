¿Violeta Isfel fue rechazada? Nashla Aguilar rompe el silencio tras reencuentro de actrices de Patito feo

Luego de que se especulara que Violeta Isfel fue bateada por las actrices de Patito feo durante su presentación en Ciudad de México, Nashla Aguilar, quien sí estuvo presente en el show, rompió el silencio sobre la ausencia de su excompañera. ¿Confirma que no fue invitada? ¡Te contamos los detalles!

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¿Violeta Isfel fue rechazada por las actrices de Atrévete a soñar? / Archivo TVNotas

¿Violeta Isfel no estuvo presente en el show de las actrices ‘Patito feo’?

Hace unas semanas, Violeta Isfel manifestó sus deseos de reunirse con la Antonella de ‘Patito feo’ durante su estancia en Ciudad de México como parte de la gira ‘Laura y Brenda: Amigas del Corazón World Tour’; sin embargo, todo parece indicar que eso no fue posible.

A través de diversas imágenes y videos difundidos en redes sociales, se puede observar que Violeta Isfel no estuvo presente en el concierto que ofrecieron en el Auditorio Nacional, pero llamó la atención que sí subieron al escenario otras actrices de Atrévete a soñar.

Nashla Aguilar, quien formaba parte de las ‘Divinas’ en el melodrama juvenil, compartió en su cuenta personal de Instagram un breve clip en el que baila junto a las actrices de ‘Patito feo’, y aunque Isfel no estuvo presente, sí participaron Roxana Puente y Adriana Ahumada, quienes también formaron parte del melodrama mexicano.

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¿Violeta Isfel fue bateada? / Mezcalent, Redes sociales

¿Qué dijo Nashla Aguilar sobre la ausencia de Violeta Isfel en el reencuentro de actrices de Atrévete a soñar?

Al concluir su participación junto a las actrices Brenda Asnicar y Laura Esquivel en la Ciudad de México, Nashla Aguilar fue cuestionada por los medios sobre la ausencia de Violeta Isfel, quien antes se mostró emocionada por estar con las actrices de ‘Patito feo’.

“Yo les prometo que no tengo ni idea y la verdad es que tampoco preguntamos. Yo creo que es algo que no me compete. Ellas nos están haciendo una invitación y fue de: ‘Claro, muchas gracias, mándame lo que necesites’. La verdad es que sobre la conversación no sucedió”. Violeta Isfel

Ante sus declaraciones, hubo usuarios que mencionaron que Brenda Asnicar tiene bloqueada a Violeta Isfel en sus redes, lo que habría impedido algún tipo de contacto. Cabe recordar que hace un año, la actriz de Lagunilla, mi barrio comentó que no encontraba el usuario de la intérprete argentina, versión que fue negada por Asnicar.

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¿Cómo reaccionó Violeta Isfel al reencuentro de las actrices de Atrévete a soñar y Patito feo?

Hasta ahora, Violeta Isfel no se ha pronunciado directamente sobre el reencuentro de algunas actrices de Atrévete a soñar, pero desde semanas atrás hizo público su deseo por tener un encuentro con las actrices de Patito feo y subir al escenario.

“Obviamente, subirme al escenario sería algo épico, ese sería el regalo más lindo de mi carrera”, expresó Violeta Isfel, deseo que al parecer no pudo cumplir durante la gira de las actrices de ‘Patito feo’ por México.

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