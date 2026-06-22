¿Roberto Carlo despotrica vs. Violeta Isfel? Da su postura tras idea de museo de Atrévete a soñar: “Estamos grandes”

Después de que Violeta Isfel confesó que existe la idea de crear un museo inspirado en ‘Atrevéte a soñar’, melodrama infantil en el que le dio vida a Antonella, la reacción en redes no se hizo esperar. Mientras algunos la acusan de no superar su personaje, otros aplauden que siga monetizando con sus recuerdos; tal es el caso de Roberto Carlo.

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Violeta Isfel habló antes de la idea de crear un museo de Atrévete a soñar. / IG: @violetaisfel

¿Por qué se dice que Violeta Isfel quiere poner un museo de Atrévete a soñar?

Luego de que Violeta Isfel saliera de la gira 2000’s x siempre tour, la actriz confesó ante la prensa que su productor digital tenía en mente crear un museo inspirado en el melodrama infantil que llevó al éxito a varias estrellas.

“Mi productor digital quiere poner un museo; él quiere, en su momento me dice que no puedo tirar nada. Uno nunca sabe, va a haber un punto donde de esta vida me iré y estaría padre dejar algo que el público recuerde con cariño”, compartió la intérprete.

Isfel no aseguró que fuera una idea concreta, pero sus palabras causaron gran revuelo, tanto que la creadora de ‘Patito feo’ se pronunció sobre el supuesto museo y negó que se pueda monetizarse.

“Si Violeta quisiera hacer un museo para compartirlo con sus fans, sin sacar un provecho económico, yo entiendo que sí puede”, dijo Marcela Citterio, creadora de ‘Patito feo’.

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Violeta Isfel no puede monetizar si pone un museo de ‘Atrévete a soñar’. / Cortesía del maquillista, internet y redes sociales

¿Qué piensa Roberto Carlo de la idea de Violeta Isfel sobre Atrévete a soñar?

En un reciente encuentro con los medios, Roberto Carlo, quien también participó en ‘Atrévete a soñar’, se pronunció ante las constantes críticas y advirtió que él podría ser el siguiente en buscar monetizar con los recuerdos del melodrama.

“No entiendo por qué la gente quiere que suelte algo que nos da tanto. Más allá de lo que emocionalmente significa Atrévete a soñar para nosotros, económicamente también significa mucho. Violeta Isfel sigue monetizando con esos recuerdos, y eso es maravilloso; al final, no olvidemos que esto es un negocio. Yo tengo mis cajas de Atrévete a soñar y soy el que sigue para que sepan”. Roberto Carlo

Finalmente, mostró su total apoyo a la idea de que Violeta Isfel cree un museo inspirado en el melodrama juvenil, asegurando que lo más importante es hacer lo que te hace feliz sin dañar a nadie. “Ya estamos grandes, que cada quien haga lo que lo hace feliz. Son sus redes sociales donde comparte eso; quien la quiere ver, que la vea”.

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¿Cómo reaccionó Violeta Isfel a las críticas por hablar de un museo de Atrévete a soñar?

Antes de que se diera a conocer que Violeta Isfel regaló sus cosas de Atrévete a soñar, la actriz confesó que se trataba de una idea de su productor digital y no se explicaba la razón por la que algunas personas se “atacaban” tanto.

“No tengo por qué soltar algo que me dio tanto. Recordar pequeños momentos es válido; más bien tendrían que preguntar por qué atacan tanto; a lo mejor hay algo en su interior que no está del todo bien”, comentó la actriz.

Hasta ahora, la actriz no ha reaccionado a las palabras de su excompañero, pero se sabe que también planea poder reunirse con la actriz de Antonella en su versión original, aunque aún no es un hecho concreto.

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