¿Violeta Isfel es rechazada? Actriz de ‘Patito feo’ habla de las ‘Divinas’ mexicanas; lanza mensaje

Después de que Violeta Isfel habló de un plan con la Antonella original tras la idea de museo, la actriz argentina Brenda Asnicar rompió el silencio sobre un posible encuentro con la intérprete mexicana. ¿La rechazó? Te contamos los detalles.

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¿Violeta Isfel quiere reunión con Antonella original? / Archivo TVNotas

¿Qué dijo Violeta Isfel sobre la Antonella original?

En un encuentro con la prensa, Violeta Isfel, quien recientemente revivió su polémica con Gustavo Adolfo Infante, compartió sus deseos de conocer a Brenda Asnicar, quien dio vida al personaje de Antonella en el melodrama argentino ‘Patito feo’.

De acuerdo con la actriz de “Laguinilla barrio”, podrían tener un acercamiento como parte de la gira ‘Laura y Brenda: Amigas del Corazón World Tour’, la cual recorrerá varias ciudades de Latinoamérica y Europa con motivo del 19 aniversario de ‘Patito feo’.

“Su equipo ya me contactó. No hemos concretado nada. Querían hacer algo para las redes sociales. Obviamente subirme al escenario sería algo épico, ese sería el regalo más lindo de mi carrera, además de que la admiro muchísimo”. Violeta Isfel

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Violeta Isfel en Antonella. / Redes sociales

¿Cuál fue la respuesta de Brenda Asnicar, Antonella en ‘Patito feo’, a Violeta Isfel?

Luego de que Violeta Isfel recibiera críticas por supuesta idea de museo, Brenda Asnicar fue abordada sobre las posibilidades de encontrarse con Violeta Isfel durante su gira. De acuerdo con la actriz argentina, es una posibilidad que no descarta.

“La verdad es que sí; además, no las conocemos. Estaría buenísimo una chance de tener una charla y compartir con artistas, más cuando tenemos cosas en común. Sería increíble”. Brenda Asnicar

Aunque Violeta Isfel y Brenda Asnicar no hablaron de una colaboración arriba del escenario durante agosto, la actriz mexicana no descartó que puedan compartir el escenario, pues aseguró que: “Es una gran mujer, es una gran artista”.

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¿A qué actriz de ‘Atrévete a soñar’ conoce la protagonista de ‘Patito feo’?

Mientras que Brenda Asnicar no descartó conocer a Violeta Isfel, Laura Esquivel, protagonista de ‘Patito feo’, confesó que ella ya tuvo la oportunidad de conocer a una de las integrantes mexicanas de ‘las Divinas’, pero no se trata de Isfel.

“Tuve la oportunidad de conocer a Nash, quien formaba parte de ‘las Divinas’ en Atrévete a soñar y es una gran persona, una gran comunicadora; Bren la va a amar”, expresó Esquivel.

En los comentarios de la publicación, Violeta Isfel aseguró que le encantaría conocerlas, mientras que Nash afirmó que estará presente en algunos de los shows de su gira. Ante sus palabras, los fans mexicanos ya comenzaron a mostrar emoción por el encuentro.

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