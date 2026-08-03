¿Violeta Isfel fue bateada? Se habría quedado fuera del encuentro entre las Divinas y las actrices de Patito feo

Después de que Violeta Isfel dejara entrever que tendría un plan para reunirse con las actrices de ‘Patito feo’, una foto que circula en redes parece indicar que la actriz de ‘Atrévete a soñar’ se quedó fuera de un encuentro. ¿La rechazaron? ¡Aquí te contamos!

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¿Violeta Isfel es rechazada por actrices de ‘Patito feo’? / Mezcalent

¿Qué dijo Violeta Isfel sobre un posible encuentro con las actrices de ‘Patito feo’?

Violeta Isfel, quien causó polémica por hablar de un posible museo inspirado en Antonella, compartió a principios de junio que el equipo de las actrices principales de ‘Patito feo’ se había puesto en contacto con ella para acordar una posible colaboración durante su visita a México.

La actriz de Lagunilla, mi barrio, se mostró entusiasmada ante la posibilidad, incluso llegó a manifestar sus deseos de subir al escenario con ella, pero dejó claro que aún no era un acuerdo cerrado:

“A mí me gustaría y me encantaría. De hecho, su equipo ya me contactó. No hemos concretado nada. Querían hacer algo para las redes sociales. Obviamente subirme al escenario sería algo épico, ese sería el regalo más lindo de mi carrera”. Violeta Isfel

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Violeta Isfel sabía que no era un hecho cantar con las actrices de ‘Patito feo’. / Redes sociales.

¿Cuál fue la respuesta de las actrices de ‘Patito feo’ a un posible encuentro con Violeta Isfel?

Como parte de ‘Laura y Brenda: Amigas del Corazón World Tour’, Brenda Asnicar y Laura Esquivel concedieron una entrevista, en la que no descartaron la idea de una colaboración con las actrices de Atrévete a soñar, específicamente Violeta Isfel.

En ese entonces, Asnicar compartió sus deseos por conocerla, pero no habló de un trabajo en conjunto, solo señaló que le gustaría tener una plática sobre las cosas que tienen en común: “Estaría buenísimo una chance de tener una charla y compartir con artistas, más cuando tenemos cosas en común. Sería increíble”, expresó.

Por su parte, Laura Esquivel reveló que ya había conocía Nashla Aguilar, actriz mexicana que fue parte del grupo ‘Divinas’ en la telenovela Atrévete a soñar, por lo que manifestó sus deseos de que su compañera también pudiera interactuar con ella. Pero ¿y Violeta Isfel?

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Violeta Isfel y Brenda Asnicar interpretaron a Antonella. / YouTube

Violeta Isfel no estuvo en el escenario con las actrices de ‘Pati feo’, ¿eligieron a Nashla Aguilar?

Tras semanas de declaraciones, llegó el momento de que el show ‘Laura y Brenda: Amigas del Corazón World Tour’ llegará a la Ciudad de México. En medio de las especulaciones sobre la posible participación de Violeta Isfel, salieron a la luz varias fotos del evento en las que la actriz no aparece.

A través de la cuenta oficial de la actriz Nashla Aguilar, se revelaron fotos y videos en los que se ve a la actriz mexicana compartir escenario con las actrices de ‘Patito feo’, pero ella no es la única que estuvo invitada; también se observa a Roxana Puente y Adriana Ahumada.

Hasta ahora, Violeta Isfel no se ha pronunciado al respecto, pero en redes algunos señalan que las actrices que estuvieron invitadas también pertenecieron a Código fama, por lo que su participación podría no estar ligada a Atrévete a soñar. Mientras tanto, se desconoce si la ‘Antonella’ mexicana no fue invitada.

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