Violeta Isfel asegura que en la calle la confunden con Emma Stone, ganadora del Óscar: “Me gusta mucho”

La actriz mexicana Violeta Isfel, protagnoista de varias polémicas por su papel de “Antonella” en Atrévete a soñar, compartió un video que fue sumamente comentado y criticado por internautas, luego de compararse con la actriz internacional Emma Stone. ¿Qué dijo exactamente?

¿Por qué confunden a Violeta Isfel con Emma Stone? / Redes sociales.

¿Cómo fue el momento en el que Violeta Isfel se comparó con Emma Stone?

Violeta Isfel participó en una reciente entrevista en el canal de YouTube de la periodista Mara Patricia Castañeda. Dicho encuentro también fungió como contenido para la actriz, ya que hizo un “detrás de cámaras” de la plática.

El video de Violeta en TikTok empezó con el curioso momento, pues se escucha a Castañeda y a otra persona decir que se parece a la actriz que hace el papel de “Cruella” en el reciente live action basado en la película de 101 dálmatas.

En ese momento, Isfel dice:

Sí, Emma, Emma Stone. Sí nos confunden mucho. (...) Me gusta mucho, sigo su carrera desde hace un buen. Violeta Isfel

Posteriormente, Violeta continúa hablando de varias cosas que admira de Emma Stone, desde sus recientes películas, hasta su proyecto que incluía desnu... casi todo el tiempo.

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@violetaisfel Mara me dijo que me parecía mucho a Emma Stone y llegué a su casa para la entrevista #violetaisfel ♬ sonido original - violetaisfel

¿Qué dijo Violeta Isfel a las recientes críticas por su comparación con Emma Stone?

La conductora Mara Patricia Castañeda respaldó el comentario hecho por Violeta Isfel y aseguró que sí encuentra algunas similitudes entre ambas artistas, pero internautas piensan lo contrario.

Entre los comentarios más populares destacaron mensajes que ironizaban sobre la supuesta “confusión”, aquí algunos de ellos:



“Nos confunden mucho, jajajaja”,

“Ora que Emma Stone”,

“Puedo entender que piense que se parecen, pero decir ‘Nos confunden mucho’”, y,

“Esta mujer está súper inventada”.

A pesar de las burlas, otros internautas defendieron a Isfel y señalaron que ella únicamente mencionó que algunas personas le han dicho que existe cierto parecido. ¿Tú qué opinas?

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¿Violeta Isfel y Emma Stone se parecen? / Archivo TVNotas

¿Cuál fue la polémica de Violeta Isfel y su proyecto relacionado a Atrévete a soñar?

Todo comenzó hace algunas semanas, cuando Violeta Isfel expuso su deseo crear un museo temático con cosas de “Antonella”, su icónico personaje en Atrévete a soñar, pues guardó varios objetos utilizados en el proyecto.

Frente a esto, la actriz fue “detenida” por la creadora de Patito feo (la versión argentina y original de la serie), señalando que podría hacerlo, siempre y cuando fuera gratuito o sin fines de lucro.

A este escenario, Violeta Isfel regaló dichas cosas a un colaborador que le ayuda con sus cuentas digitales. Esto fue mostrado en un emotivo video compartido por el propio amigo de la intérprete.

En fechas recientes, se llegó a rumorar sobre la posibilidad de que Violeta Isfel se convirtiera en abuela, aún cuando apenas cumplió 41 años.

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