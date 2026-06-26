Violeta Isfel vs. Gustavo Adolfo Infante: la actriz revive la polémica por “cobrar” fotos: “No es un secreto”
Violeta Isfel revive la polémica que surgió luego de que se asegurara que cobra por tomarse fotos. ¿Confirma lo dicho por Gustavo Adolfo Infante?
A más de un año de que Gustavo Adolfo Infante criticara a Violeta Isfel por cobrar saludos durante su visita al programa de Sale el sol, la actriz de Atrévete a soñar abordó la polémica por primera vez durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda. ¿Confirmó lo dicho por el periodista? Te contamos los detalles.
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¿Qué pasó entre Violeta Isfel y Gustavo Adolfo Infante?
En abril de 2025, Gustavo Adolfo Infante llamó “malagradecida” a Violeta Isfel luego de que se negara a grabar un saludo para una maquillista durante su visita en Sale el sol. De acuerdo con el periodista, la actriz fue a promocionar la obra de La señora presidenta, pero al terminar su participación no quiso grabar un video para alguien del staff.
Ante lo ocurrido, la situación también fue abordada en el programa, donde Joanna Vega-Biestro apoyó la postura de su compañero; posteriormente, se difundió un audio en TikTok en el que Violeta Isfel negó lo ocurrido y aseguró que siempre ha accedido a tomarse foto con sus fans.
“Eso que dice Gustavo Adolfo Infante no es real. Yo jamás en mi vida he cobrado por una fotografía, jamás”, se escucha en el audio; posteriormente, la actriz presumió en sus redes parte de la convivencia que tiene con fans.
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¿Cuál es la versión de Violeta Isfel sobre lo ocurrido en Sale el sol?
Después de que Violeta Isfel enfrentó la polémica por hablar de un supuesto museo inspirado en Atrévete a soñar, acudió al programa de Mara Patricia Castañeda, donde rompió el silencio sobre la controversia que enfrentó por supuestamente cobrar fotografías.
De acuerdo con la intérprete de Lagunilla, mi barrio, durante su visita al programa se tomó fotos con “todo el mundo": “Toda la producción tiene fotos de ese día porque me las tomé absolutamente todas. Los saludos personalizados no es un secreto que se venden porque son personalizados”.
Sin embargo, reconoce que desde que llegó al área de maquillaje y peinado del programa, se encontró con una persona que tuvo una mala actitud y no le pidió una foto de manera adecuada; aun así, no se la negó.
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¿Violeta Isfel confirma que cobra por tomarse fotos con sus fans?
Al terminar su participación en el programa, Violeta Isfel recuerda que se acercó la misma peinadora, pero ahora le pidió un video saludo, pese a que en vivo ya había aclarado que ese tipo de contenido tiene un precio.
“Me están quitando el micrófono y la misma señora grosera me puso su teléfono en la cara, sin preguntarme, sin ser amable, ni nada. Ella me lo puso y me dijo: ‘Pues un video saludo ya’ para mi sobrino o no sé qué quería. Y le dije: perdóname preciosa”.
De acuerdo con Violeta Isfel, no se explica la razón por la que se creó un “chisme” sobre eso, ya que considera que siempre ha sido clara y abierta con sus seguidores y la prensa. “Yo siempre he sido esta que vez. Yo jamás en la vida he sido lo que dicen”, sentenció.
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@marapatriciacastaneda
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