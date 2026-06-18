¿Violeta Isfel quiere revivir a las Divinas? Tendría un plan con la Antonella original tras idea de un museo

Violeta Isfel atrajo críticas al hablar de un posible museo de “Atrévete a soñar”, idea que parece haberse quedado descartada. Recientemente, la actriz se pronunció sobre la posibilidad de hacer una colaboración con la actriz que interpretó a Antonella en la versión original. ¿Cuáles son los nuevos planes de Violeta Isfel?

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Violeta Isfel habla de nuevos planes musicales. / Cortesía del maquillista, internet y redes sociales

¿Por qué Violeta Isfel quería poner un museo de Atrévete a soñar?

Luego de que Violeta Isfel se viera envuelta en la polémica por aparentemente cobrar fotos, hizo una declaración a la prensa que desató críticas, ya que habló de la posibilidad de crear un museo inspirado en el personaje de Antonella y la telenovela juvenil “Atrévete a soñar”.

“Mi productor digital quiere poner un museo, él quiere, en su momento me dice que no puedo tirar nada. Uno nunca sabe, va a haber un punto donde de esta vida me iré y estaría padre dejar algo que el público recuerde con cariño”, contó en un encuentro con la prensa.

De acuerdo con la intérprete, pese a los años que han pasado desde el final del melodrama, aún conserva varios objetos de valor como vestuarios originales, fotografías inéditas y las inolvidables plumas que distinguieron su personaje.

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Violeta Isfel junto a ‘las Divinas’ / Mezcalent

¿Qué pasó con el supuesto museo de Violeta Isfel?

La declaración de la actriz causó gran revuelo en redes, tanto que la creadora de ‘Patito feo’ se pronunció al respecto y explicó las razones por las que se podría llevar a cabo la idea, pero sin ninguna monetización.

“Si Violeta quisiera hacer un museo para compartirlo con sus fans, sin sacar un provecho económico, yo entiendo que sí puede, si no hace nada que desprecie a la marca o que la desorestigue, pero si gana dinero, estaría en problemas”, detalló Marcela Citterio.

Ante el revuelo que estaba surgiendo, Violeta Isfel habló nuevamente sobre el tema y negó que se tratara de una idea propia o que estuviera en marcha, por lo que aclaró que era una idea que venía de su manager.

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Violeta Isfel podría no lograr hacer un museo de Antonella. / Mezcalent, Redes sociales

¿Qué hará Violeta Isfel con la actriz del personaje original de Antonella?

Después de la polémica que causó la supuesta idea de un museo, salió a la luz que Violeta Isfel regaló todas las cosas del personaje de Antonella a Jorge Armando, colaborador suyo, pero no descarta la idea de hacer algo que genere impacto.

En un reciente encuentro con la prensa, reveló que se podría concretar una colaboración con Brenda Asnicar, actriz que dio vida al personaje de Antonella en la versión original, como parte de la gira ‘Laura y Brenda: Amigas del Corazón World Tour’, la cual recorrerá varias ciudades de Latinoamérica y Europa con motivo del 19 aniversario de Patito feo.

“A mí me gustaría y me encantaría. De hecho, su equipo ya me contactó. No hemos concretado nada. Querían hacer algo para las redes sociales. Obviamente subirme al escenario sería algo épico, ese sería el regalo más lindo de mi carrera, además de que la admiro muchísimo. Es una gran mujer, es una gran artista. Estamos en pláticas, ella viene en agosto”. Violeta Isfel

Pese a las críticas que generó su comentario, Violeta Isfel aclaró que no se trata de una colaboración concretada, por lo que en las próximas semanas se podría dar a conocer nueva información. Además, cuenta con el apoyo de su hijo, Omar Isfel, quien recientemente salió en su defensa ante las múltiples críticas.

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