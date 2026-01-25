¿Recuerdas a Adriana Ahumada, actriz de Atrévete a soñar y ganadora de Código F.A.M.A? Así luce este 2026

Sin duda alguna, ‘Atrévete a soñar’ fue una de las telenovelas juveniles más exitosas de México. Siendo la adaptación del melodrama argentino ‘Patito feo’, se estrenó en 2009 y fue protagonizada por Danna Paola y Eleazar Gómez.

Gracias a la popularidad del proyecto, muchos actores se dieron a notar y fueron muy relevantes en ese entonces. Tal fue el caso de Adriana Ahumada, quien se ganó el corazón de todos al interpretar a Marisol, integrante del grupo de ‘las Populares’. Te contamos qué ha sido de ella y cómo luce actualmente.

Adriana Ahumada / Redes sociales

¿Quién es Adriana Ahumada, actriz de ‘Atrévete a soñar’ y ganadora de ‘Código F.A.M.A’?

Si bien ganó relevancia por su actuación en ‘Atrévete a soñar’, Adriana Ahumada ya era conocida desde antes. Originaria de Hermosillo, Sonora, la joven de actualmente 30 años empezó su carrera en su ciudad natal con ‘Risas, estrellitas y sonrisas’.

Tras esto, en 2005 audicionó para la tercera temporada de ‘Código F.A.M.A’, resultando ganadora. En aquel entonces, tenía 9 años. Estuvo en la versión internacional, pero no logró llevarse la corona. También tuvo un papel menor en ‘La fea más bella’.

Tan solo cuatro años después de eso, se le dio la oportunidad de interpretar a ‘Marisol Vélez’ en ‘Atrévete a soñar’, lo que le abrió camino a otros proyectos como:

La Rosa de Guadalupe

Como dice el dicho

Qué bonito amor

Tres veces Ana

La doble vida de Estela Carrillo

Me declaro culpable

Su última aparición en pantalla fue en 2019, cuando estuvo en el capítulo ‘Solo la verdad’ de ‘La Rosa de Guadalupe’. Después de esto, la joven se alejó de la pantalla chica.

¿Cómo luce Adriana Ahumada en este 2026?

Pese a ya no estar tan activa en televisión, no ha estado completamente alejada de la industria artística. En 2025, formó parte de los 2000xSiempre, una gira que buscaba rememorar la música de las telenovelas infantiles y juveniles.

La joven fue la encargada de cantar los mejores éxitos de ‘Atrévete a soñar’ y acompañar a otros compañeros con temas de otros melodramas. En aquel entonces, se dijo muy feliz y agradecida con el público por el amor que le han dado desde su debut.

Actualmente, está casada con el baterista Alan Gallart, con quien contrajo matrimonio en febrero de 2020. Es medianamente activa en sus redes sociales. Tan solo en Instagram cuenta con un poco más de 82 mil seguidores.

