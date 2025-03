Exactor infantil de ‘Atrévete a soñar’ y ‘Carita de ‘Ángel’ revela cómo sus papás gastaron todo su dinero

Yurem Rojas es una de las figuras con mayor proyección en la televisión mexicana actualmente. No solo es actor, sino también conductor y miembro del exitoso programa ‘Me caigo de risa’.

Sin embargo, su trayectoria artística comenzó desde muy joven. Inició su carrera como extra en varios programas y, en 1999, obtuvo su primer papel en la telenovela ‘Serafín’, donde interpretó a ‘Cachito’ junto a Jordi Landeta y Sherlyn.

En 2001, participó en ‘Carita de ángel’ como ‘Edgar Altamirano’, el hijo de un veterinario que pretendía a Dulce María. Ese mismo año, consiguió su primer protagónico en ‘De pocas pulgas’ y más tarde se unió a producciones como ‘María Belén’ y ‘Atrévete a soñar’, entre otras.

A pesar de su éxito infantil, Yurem reveló en el podcast ‘Auténtico’ que no tuvo una infancia o adolescencia “normal”. “Me siento muy agradecido por haber sido niño actor, aunque fue una etapa diferente. Yo se lo pedí a mis papás”, comentó.

Yurem comenzó a actuar desde los 6 años y participó en diversas telenovelas de como ‘Carita de ángel’, ‘Serafín’, ‘María Belén’ entre otras. / Facebook

¿Qué pasó con el dinero que ganó Yurem Rojas?

Durante su participación en el pódcast ‘Auténticos’ de Pedro Prieto, Yurem Rojas se sinceró sobre el destino de sus ganancias como estrella infantil. El actor aseguró que nunca trabajó por dinero, sino por gusto, y que su madre lo mantenía bajo una estricta condición: si bajaba su promedio escolar, lo sacaría de la televisión. Gracias a esto, logró graduarse con un promedio de 9.8.

Aunque sus padres le prometieron que no tocarían el dinero que había ganado y que se lo entregarían cuando fuera adulto, la realidad fue diferente. A los 10 años, la familia atravesó una crisis económica y se vio en la necesidad de utilizar esos fondos.

“No soy millonario, quizá la gente piensa que lo soy porque trabajo desde los 6 años, pero la gente se queja de los papás administran el dinero de un niño actor, pero a ver un niño no va saber cómo administrar su dinero” Yurem

“Mis papás me guardaron mi dinero para cuando fuera grande y yo nunca peleé dinero porque no me interesaba, yo iba a trabajar porque me gustaba (...). Lo que pasó con mi dinero es que nosotros tuvimos una época muy fea donde mi papá se quedó sin trabajo y mi mamá se quedó sin trabajo por dos años”, relató.

Papá de Yurem lloró y le pidió perdón por usar su dinero

El actor explicó que su padre tenía un gimnasio, pero fue clausurado, lo que lo llevó a vender chácharas en el tianguis para sacar adelante a su familia.

“Hubo un momento donde comíamos cualquier cosa (...). Un día, mi papá, llorando, me dijo: ‘Es que ya no teníamos de comer y tuve que agarrar de tu dinero. Yo me prometí que no lo haría hasta que crecieras, pero no tenemos dinero’”, recordó. Yurem

Lejos de reprocharles, Yurem entendió la situación y aceptó el destino de sus ahorros con madurez.

“Estábamos buscándole y la verdad no me importó porque dije: ‘Somos una familia y el dinero es para la familia’. ¿Qué hicimos? Pues nos lo comimos y tampoco era que tuviera los millones. Entonces, yo me siento muy tranquilo con eso (...). Ahora la gente dice: '¿Qué pasó con el dinero? De seguro sus papás se lo robaron’. Y no, no se lo robaron, yo se los di es otra cosa me siento orgulloso porque pude aportar a la familia”, concluyó.

