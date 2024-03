Integrante de ‘Me caigo de risa’ revela que vivió en una camioneta ¡Dentro de Televisa!

Yurem es uno de los conductores más reconocidos de la industria del espectáculo, su gran carisma, así como su talento frente a la cámara, lo han llevado a formar parte de diversos proyectos, tales como Me caigo de risa. Sin embargo, el también actor dejó claro que no todo en su vida personal ha sido color de rosa.

El actor comentó que ha tenido que padecer difíciles momentos debido a su poca economía, puesto que no ha tenido ni siquiera para una renta, por lo cual confesó que ¡vivió en una camioneta dentro de Televisa!

En entrevista con René Franco en La taquilla, Yurem compartió que ha tenido que pasar por diferentes viviendas, ya que ha buscado la mejor opción que no le afecte en su economía, pues aseguró que se quedó sin dinero, dado que “es bien caro construir”

Por esta razón, relató a la audiencia como ha tenido que mudarse de diferentes lugares por lo caros que son o simplemente porque lo corrieron por entrar al reality de Inseparables.

No obstante, lo que llamó la atención fue que Yurem reveló que vivió dentro de una camioneta que estacionó en las instalaciones de Televisa, dado que el dinero ya no le daba para poder seguir pagando una renta.

“Me fui a vivir a una camioneta y me fui a meter a Televisa... Eso no lo sabe nadie… Me levantaba y ahí hay todo: baño, comedor, gimnasio. Me levantaba, me bañaba, hacía mis programas de, luego me iba al comedor y al gimnasio del CEA, ya nada más en la noche me iba otra vez a la camioneta”.