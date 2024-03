Ana Martín revela que tiene todo listo para su muerte ¡Ya está grabada su última entrevista!

Ana Martín conmovió a todos sus fieles fanáticos al revelar que ya tiene lista su última entrevista, la cual será publicada el día que la actriz ya no esté en este plano.

Cabe señalar que la carrera de Ana Martín es muy amplia, ya que ha protagonizado diferentes producciones como: “Rubí", “La madrastra”, “Destilando amor”, “Soy tu dueña”, “La que no podía amar”, “Amores verdaderos”, por nombrar algunas.

Ana Martín revela que ya grabó su última entrevista y será publicada después de su muerte / Instagram

Ana Martín confiesa que ya grabó su última entrevista

Ana Martín abrió su corazón al periodista Ricardo Escobar, en la cual hablaron de los rumores que han circulado alrededor de su carrera.

Pero lo que más llamó la atención fue la petición que la actriz le hizo al colaborador de Televisa, ya que le pidió que le hiciera otra entrevista y que esta sea publicada el día de su muerte, en la cual hablará de varios temas.

Ricardo accedió a hacer dicha entrevista y mencionó que la guardará por muchos años más, pues desea que la actriz viva mucho tiempo más.

Martín aseguró que en dicha entrevista hablará sobre la vida y los rumores que la han rodeado.

“Debo decir todo lo que debo decir, no quiero que digan el triste final. Les quiero contar lo que quieran saber”. Ana Martín

Ana Martín habla de su orientación s3xu@l

Finalmente, en la misma entrevista con Ricardo Escobar, Ana Martín habló sobre los rumores que apuntan que le gustan las mujeres o si ha tenido una relación con alguna mujer.

La actriz mencionó que esta pregunta se la han hecho en varias ocasiones y es que han dicho que ella supuestamente es “lesbiana": “¿Qué si soy lesbiana? No, no lo soy”.

Ana Martín mencionó que no le gusta que la quieran etiquetar en algo: “Además, me molesta la palabra porque me molesta que le pongan un adjetivo calificativo, una etiqueta, lesbiana, gay, yo creo que todos somos seres humanos”.

