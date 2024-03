Extimbiriche hizo ritual satánico para entrar al grupo y todo salió mal

Timbiriche marcó a toda una generación en México y Latinoamérica. Desde su debut en 1981, la banda se convirtió en un fenómeno musical, con Benny Ibarra, Erik Rubín, Diego Schoening, Sasha Sokol, Alix Bauer, Mariana Garza y Paulina Rubio como sus integrantes más icónicos.

Recientemente, Claudio Bermúdez, exintegrante de Timbiriche, ha causado revuelo al revelar que recurrió a un ritual satánico para entrar a la famosa banda. En una entrevista, Bermúdez habló sobre su paso por Timbiriche, los excesos que vivió y las consecuencias que ha enfrentado.

Claudio fue parte de Timbiriche, pero de repente lo sacaron / Redes sociales

Claudio Bermúdez: fama, excesos y un ritual oscuro para estar en el éxito con Timbiriche

Bermúdez se unió a Timbiriche en 1989, en reemplazo de Eduardo Capetillo. Aunque recuerda esa época con cariño, también reconoce que su vida se vio afectada por los excesos.

En una entrevista con Inés Moreno, Bermúdez reveló que, desesperado por entrar a la banda, acudió a un ritual satánico. “Me dieron una receta escrita en un papel y me metieron a un círculo negro”, comentó. “Ese hombre tenía mucho poder”.

Si bien Bermúdez disfrutaba de la fama y el dinero que ganaba con Timbiriche, su vida personal se desmoronaba. “Caí en la trampa”, dijo. “Me salieron amigos por todos lados, me iba con ellos en autos deportivos, me iba con ellos… en el momento era muy divertido pero a la hora que te cobra la factura estás ya encadenado y estás en una prisión te vuelves esclavo y tu mente está llena de oscuridad y no sabes lo que está pasando, no sabes por qué sucedió esto… yo me arrepiento porque hay errores que cobran caro”.

Entre los excesos, reconoce que aunque “probó de todo”, nunca se hizo adicto a las sustancias prohibidas, no obstante sí tuvo una adicción a algo más: “Me encantaba el alcohol, la pachanga y a lo que sí fui adicto fue al s3xo, caí en una dependencia tremenda”, reconoció.

Bermúdez nunca firmó un contrato con la banda, por lo que un día simplemente se enteró de que ya no formaba parte de ella y por lo mismo no pudo demandar: “Mi última aparición fue en ‘La movida’ de Verónica Castro”, recordó. “Un día los veo en ‘Siempre en domingo’ y no estoy yo”.

Bermúdez asegura que su salida de Timbiriche fue parte del precio que pagó por el ritual satánico al que recurrió. “Dañó mi vida”, dijo. “Hay errores que cobran caro”.

Actualmente, Bermúdez se dedica a la educación y se ha convertido al cristianismo.

