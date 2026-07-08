Violeta Isfel niega que la comparen con Emma Stone en las calles, pero asegura: “Nos parecemos” ¿la tunden?

Después de que Violeta Isfel asegurara que en las calles la confunden con Emma Stone, la actriz de Atrévete a soñar fue cuestionada sobre dicho comentario; en esta ocasión, Isfel reveló el proyecto por el que aseguran que se parecen. ¿De cuál se trata?

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Violeta Isfel aclara polémica sobre Emma Stone. / Redes sociales.

¿Cómo fue que Violeta Isfel dijo que se parece a Emma Stone?

Durante las grabaciones de su entrevista con Mara Patricia Castañeda, donde Violeta Isfel revivió la polémica con Gustavo Adolfo Infante, la intérprete de Lagunilla mi barrio comentó fuera de cámaras que anteriormente le habían dicho que se parece a Emma Stone.

“Sí, Emma, Emma Stone. Sí nos confunden mucho… Me gusta mucho, sigo su carrera desde hace un buen”, comentó con Mara Patricia, a quien también le compartió los proyectos que admira de la estrella de Hollywood.

Debido a que el breve video fue ampliamente difundido en redes, los comentarios hacia la actriz no se hicieron esperar. “Ora que Emma Stone” y “Esta mujer está súper inventada”, son algunas de las reacciones que generó su confesión.

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Violeta Isfel, según su testimonio, es confundida con Emma Stone. / Redes sociales

¿Qué dijo Violeta Isfel tras las críticas por decir que se parece a Emma Stone?

Tras darse a conocer que Violeta Isfel pudiera reunirse con las actrices de Patito feo, la intérprete fue cuestionada sobre su reciente comentario acerca de Emma Stone y su supuesto parecido. Isfel aclaró que los comentarios ocurrieron tras la película Cruella:

“Mucha gente vio Cruella y decían que nos parecíamos muchísimo, me escribió mucha gente. Sobre todo en este look que trae los lentes, decían que nos parecíamos muchísimo; pero no, no hay punto de comparación, cómo creen”. Violeta Isfel.

Posteriormente, explicó que existe una diferencia entre comparar y decir que se parecen, pero reafirmó su admiración por la artista, sobre todo al no contar con redes sociales:

“Claro, es un halago; ya quisiera yo parecerme un poco a ella. A mí me encantaría estar en las grandes ligas como ella, pero no. Además, algo que le admiro a Emma es que quisiera poder seguirla en redes y ella no tiene. Es una artista que se mantiene a través de los personajes que ves. Dicen que nos parecemos, mas no nos comparan, no hay manera”. Violeta Isfel

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¿Cuáles son las polémicas que ha enfrentado Violeta Isfel sobre Atrévete a soñar?

Cabe mencionar que antes de su comentario sobre Emma Stone, Violeta Isfel fue duramente criticada por hablar sobre un museo de Antonella y Atrévete a soñar. “Mi productor digital quiere poner un museo; él quiere, en su momento me dice que no puedo tirar nada”, explicó.

Su comentario avivió la conversación en redes, donde varios usuarios mencionaron que la actriz debía superar el personaje que interpreto en la telenovela juvenil; sin embargo, Isfel sigue ignorando los comentarios; y aunque regaló varias de las cosas de Antonella, espera colaborar con las actrices de Patito feo.

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