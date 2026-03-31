Violeta Isfel lanza dura acusación contra sus padres y desata polémica: “Deberían estar presos”

La actriz Violeta Isfel, recordada por su participación en Atrévete a soñar, volvió a colocarse en medio de la polémica tras lanzar una de las declaraciones más contundentes que ha hecho sobre su pasado familiar. Aunque desde hace años ha hablado de su distanciamiento con sus padres, esta vez sus palabras no pasaron desapercibidas y desataron una avalancha de reacciones negativas.

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Violeta Isfel / Facebook: Violeta Isfel

¿Qué dijo Violeta Isfel sobre sus padres y por qué causó tanta polémica?

Las declaraciones de Violeta Isfel surgieron durante una entrevista para un medio de circulación nacional, espacio en el que habló abiertamente de su historia familiar y del distanciamiento definitivo que decidió marcar hace varios años. Al ser cuestionada sobre si ayudaría a sus padres ante un posible problema legal, fue tajante.

Violeta Isfel “No tengo relación con mis padres desde hace varios años. Ellos, como lo he mencionado en otras entrevistas, deberían de estar presos, están haciendo bastante rudas, complicadas, no debería de existir, pero ya no me toca a mí dar voz a ello”.

La contundencia de la frase generó incomodidad incluso entre quienes suelen apoyar a la actriz. Para muchos, el señalamiento fue excesivo; para otros, contradictorio, ya que más adelante matizó sus palabras al asegurar que no los considera malas personas.

El comentario se viralizó rápidamente en plataformas como X y Facebook, donde usuarios exigieron contexto y cuestionaron por qué, si considera que deberían estar en prisión, no existe una denuncia formal de por medio.

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¿Por qué Violeta Isfel se alejó de sus padres y buscó ayuda psicológica?

Más allá del impacto mediático, Violeta Isfel también habló del proceso emocional que enfrentó tras tomar la decisión de alejarse de sus padres. La actriz explicó que no fue una ruptura impulsiva, sino el resultado de un proceso terapéutico profundo y doloroso que la llevó a replantear los límites en su vida.

Violeta Isfel “Corté por lo sano. Evidentemente fue un proceso terapéutico bastante profundo y bastante rudo porque tuve que aprender a entender que ellos no me definen como persona”.

Durante ese proceso, la actriz reflexionó sobre su infancia y el entorno familiar que en varias ocasiones ha calificado como tóxico. Aun así, también reconoció que sus padres hicieron lo mejor que pudieron con base en sus propias historias personales.

“Fueron la mejor versión que quiero ser, dadas las circunstancias de las historias que cada uno traía cargando. Evidentemente no es que sean malas personas, hay muchas cosas positivas que siempre les estaré agradecida”. Violeta Isfel

Tras difundirse el fragmento de la entrevista en las redes oficiales de Radio Fórmula, la reacción fue inmediata. Decenas de usuarios cuestionaron a Violeta Isfel, no solo por la severidad de sus palabras, sino por lo que consideraron una falta de congruencia entre su discurso y sus acciones.



“¡Pues que denuncie! Solo escupirlo la hace cómplice”.

“Si sabe que deberían estar presos y no hace nada, entonces también es responsable”.

“Primero dice que deberían estar en la cárcel y luego que les agradece, ¿en qué quedamos?”.

“No encuentro ni un ápice de congruencia en esta declaración”.

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Violeta Isfel / Facebook

¿Quiénes son los padres de Violeta Isfel y a qué se dedican?

A diferencia de muchas figuras públicas, los padres de Violeta Isfel no pertenecen al medio artístico y han permanecido lejos del foco mediático. La actriz ha sido cuidadosa al no revelar sus nombres completos, aunque sí ha compartido algunos datos generales a lo largo de distintas entrevistas.

De acuerdo con lo que ella misma ha contado, su padre se llama Felipe, mientras que su madre se dedicaba a la costura. Ambos trabajaron en espectáculos infantiles, lo que permitió que Violeta Isfel debutara desde muy pequeña en escenarios y funciones para niños.

Con el paso de los años, la actriz ha explicado que su relación con ellos se fue deteriorando hasta volverse inexistente, principalmente por un ambiente que describió como violento y tóxico durante su infancia. Incluso llegó a apoyarlos económicamente en algún momento, pero hoy ha decidido mantener distancia absoluta.

Actualmente, Violeta Isfel asegura que su prioridad es su núcleo familiar y su estabilidad emocional, y que hablar de sus padres es parte de un proceso personal que no piensa profundizar más.