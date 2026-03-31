Violeta Isfel rompe el silencio y revela la verdadera razón de su salida del 2000’s x siempre tour

La salida de Violeta Isfel del 2000’s x siempre tour vuelve a colocarse en el centro de la conversación luego de que la actriz diera nuevas declaraciones sobre lo ocurrido. A varios meses de haber anunciado su salida en agosto de 2025, la también cantante ofreció recientemente detalles que apuntan a desacuerdos contractuales y cancelaciones de conciertos como factores clave en su decisión de no continuar en el proyecto.

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Violeta Isfel / Cortesía del maquillista, internet y redes sociales

¿Por qué salió Violeta Isfel del 2000’s x siempre tour?

En agosto de 2025, Violeta Isfel informó a través de redes sociales que su ciclo en las presentaciones había terminado. En aquel momento, declaró:

“El día de hoy hago este videito especialmente para ustedes porque quiero informarles que mi ciclo en los ‘2000’s x siempre tour’ ha terminado. Hace poquito me dieron la noticia y ya no voy a poder acompañarlos.” Violeta Isfel

Cuando una seguidora le expresó que había comprado boletos para verla, la actriz respondió: “¿Qué te digo, hermosa? No fue mi decisión.” Estas declaraciones dieron pie a versiones que señalaban que su salida no había sido voluntaria.

En días recientes, Isfel retomó el tema y ofreció más contexto sobre lo ocurrido. Durante un encuentro con medios, explicó:

“Estoy un poco dividida porque evidentemente estoy muy agradecida porque pudimos subirnos al escenario con estas canciones que además el público lo esperaba y nosotros también.” Violeta Isfel

Sin embargo, señaló que no lograron llegar a acuerdos para continuar:

“Ya en las siguientes emisiones no pudimos llegar a acuerdos porque no nos habían dicho qué pasaba cuando se cancelaban conciertos y como todos lo saben y el público lo sabe, pues nos cancelaron muchos conciertos.” Violeta Isfel

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Violeta Isfel 2000 x siempre tour / Redes sociales y canva

¿Qué nueva información dio Violeta Isfel sobre su saluda del 2000’s x siempre?

De acuerdo con lo declarado por Violeta Isfel, uno de los puntos principales tuvo que ver con las condiciones laborales frente a las cancelaciones de presentaciones. La actriz indicó que buscó protegerse ante esa situación:

“Yo lo único que hice fue protegerme porque evidentemente... necesitábamos tener anticipos que nos protegieran por cancelaciones y eso fue lo que pasó.” Violeta Isfel

También habló sobre retrasos en pagos en algunas fechas:

“Sí también, bueno no fueron todas, la verdad es que no, pero ya en las últimas fechas previas a la última vez que hicieron conciertos empezaron a quedar mal y te pago en 15 días… hasta que llegó un momento en que dije oye, o sea yo está bien que espere, pero creo que no está padre.” Violeta Isfel

Isfel aclaró que no tiene adeudos pendientes:

“A mí no me quedaron a deber un solo peso, eso estuvo bien, es sólo que ya no pudimos llegar a un acuerdo precisamente porque yo pedí anticipos por las cancelaciones y ellos no estuvieron de acuerdo.” Violeta Isfel

Estas declaraciones contrastan con las versiones que circularon anteriormente en redes sociales, donde se atribuía su salida a otras razones.

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¿Qué dijo Violeta Isfel sobre las polémicas y su relación con el equipo del 2000’s x siempre?

En medio de las especulaciones que surgieron desde 2025, incluyendo comentarios relacionados con el cobro de saludos y fotos, Violeta Isfel fue cuestionada sobre la relación con el equipo del tour y posibles conflictos internos.

La actriz señaló que la situación se derivó de la gestión de una persona en particular:

“Fue una persona del equipo, no quiere decir que una persona del equipo habla por todo el equipo, pero creo que no lo manejaron bien, esa es la verdad.” Violeta Isfel

Asimismo, en la actualidad negó haber tenido diferencias directas con los principales responsables del proyecto.

Finalmente, al ser cuestionada sobre posibles reclamos por parte de la producción, respondió: “No, nada, es que no dije mentiras, yo dije la verdad, no hay reclamo.”

Estas nuevas declaraciones se suman a la conversación que surgió desde su salida del tour, un espectáculo que reúne a figuras representativas de la década de los 2000 y que ha generado diversas reacciones entre el público desde entonces.

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