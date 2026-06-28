Filtran VIDEO en el que Violeta Isfel confunde a fans de Daniela Luján como suyos: “Esperaban a Daniela”

Un video que Violeta Isfel compartió originalmente en sus redes sociales ha vuelto a circular en plataformas digitales, siendo nuevamente la actriz centro de críticas. En la grabación, se muestra contenta por sus fans en el aeropuerto... ¿pero sí eran de ella?

¿Por qué acusan a Violeta Isfel de confundir a sus fans? / IG: @violetaisfel

¿Violeta Isfel le “robó” los fans a Daniela Luján?

Todo comenzó con un video publicado por Violeta Isfel hace dos años, mediante el cual, cuenta a internautas que les preparó una sorpresa a sus seguidores en el aeropuerto, pues les daría un detalle que trajo.

Y así fue, a su llegada al aeropuerto, varias personas se encontraban presentes, le pidieron fotos, autógrafos y demás, haciendo el momento algo ameno entre los que se encontraban en el lugar.

Algo que notaron internautas fue varias personas tenían playeras de El diario de Daniela, así como algunas referencias a proyectos de Daniela Luján, quienes tampoco desaprovecharon el momento de tomarse una foto con Violeta.

A partir de ahí, varios usuarios en redes tacharon a Violeta Isfel de “robar” los fans de Daniela, y que tan pronto llegó Luján, toda la atención se fue hacia ella.

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Así fue la polémica entre Violeta Isfel y Daniela Luján / Instagram/ YouTube

¿Cómo reaccionó Violeta Isfel a su polémica con Daniela Luján?

Es verdad que existe un momento en el que la llegada de Daniela Luján termina teniendo la atención de varios de los presentes, pero eso no evitó que Violeta cortara el video. De hecho, ella sigue interactuando con otras personas.

Los comentarios sí señalaron dicha dinámica de los que se encontraban en el aeropuerto, algunos se burlaron de lo ocurrido:



“Le sobraron muchos detalles porque llegó Daniela Lujan y arrasó”,

“Llegó Daniela Luján y te desconocieron” y,

“Se vio que estaban esperando a Daniela Luján”.

Este cambio repentino de foco fue lo que detonó la controversia en redes sociales, donde usuarios comenzaron a comentar que el grupo en realidad esperaba a Daniela Luján y no a la actriz de Atrévete a soñar.

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@violetaisfel Les entregue regalos a los fans que me esperaron en el aeropuerto y recibí una linda noticia #violetaisfel ♬ sonido original - violetaisfel

¿Qué polémicas ha protagonizado la actriz Violeta Isfel?

La carrera de Violeta Isfel, más allá de sus múltiples participaciones en telenovelas y programas de televisión, se ha visto manchada por algunas polémicas que gran parte del público recuerdan.

Te compartimos los momentos más virales y “polémicos” de Violeta Isfel:



Polémica por cobrar saludos y videos personalizados : En distintas ocasiones fue criticada por ofrecer saludos personalizados con costo a través de plataformas digitales.

: En distintas ocasiones fue criticada por ofrecer saludos personalizados con costo a través de plataformas digitales. Creación de museo: Violeta aseguró tener varios objetos del mundo Atrévete a soñar , por lo que lanzó la idea de querer hacer un museo temático. La creadora de Patito feo aceptó, siempre y cuando fuera sin fines de lucro.

, por lo que lanzó la idea de querer hacer un museo temático. La creadora de Patito feo aceptó, siempre y cuando fuera sin fines de lucro. Acusada de maltrato: Isfel fue señalada de algunos excolaboradores (entre ellos una maquillista)



Tras la idea del museo temático, Violeta Isfel ha sido duramente criticada, algunos la tachan de “aprovechada” e “interesada”.

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