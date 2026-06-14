Actriz mexicana se mudó porque vecina se quejaba de los ruidos de la intérprete en el “delicioso": ¿Quién?

Una actriz mexicana, conocida también en su faceta de cantante y acusada de cobrar por fotos, reveló hace algún tiempo que tuvo que mudarse debido a las constantes quejas de una vecina por sus múltiples ruidos... ¡hasta cuando echaba pasión! Te contamos los detalles.

Actriz mexicana “ruidosa” en pleno acto / Canva

¿Quién es la actriz y cantante mexicana señalada por su vecina de hacer ruido en el “delicioso”?

Durante una entrevista con Ventaneando, hace más de dos años, Violeta Isfel contó que se tuvo que mudar debido a las múltiples quejas de su vecina, por los ruidos que diariamente hacía la intérprete.

Según relató la actriz, las molestias se presentaban incluso en los momentos más inesperados, llegando a interrumpir situaciones íntimas con su esposo:

No podemos ‘echar pata’ a gusto. En pleno clímax, tocando desde arriba. La última vez hasta le eché más ganas. Violeta Isfel

Según su testimonio, tanto ella como su esposo, Raúl Bernal, se dieron cuenta de que su dinámica como matrimonio no podía llevarse a cabo en un departamento, por lo que tuvieron que buscar otras opciones.

Te puede interesar: Violeta Isfel lanza dura acusación contra sus padres y desata polémica: “Deberían estar presos”

Violeta Isfel acusada por su vecina de hacer “ruidos” en la intimidad / IG: @violetaisfel

¿Cómo solucionó Violeta Isfel la molestia de su vecina por sus ruidos en la intimidad?

Ante la situación, Violeta Isfel y Raúl Bernal decidieron buscar una alternativa que les permitiera vivir con mayor tranquilidad. La actriz explicó que finalmente encontraron una nueva vivienda cuyas características ofrecen una mejor privacidad:

Por mis gemidos, a ella no le gustaban, te lo juro, me tocaba, yo creo que tenía un palo de escoba a un lado no sé, porque era bien raro. Apenas se escuchaba (un gemido) y ella (le pega al piso), te lo juro. Nos cortaba la inspiración. Por eso nos fuimos. Violeta Isfel hace dos años

De acuerdo con sus palabras, uno de los aspectos que más valoraron fue que las paredes son más gruesas, lo que reduce considerablemente la transmisión de sonidos entre las casas.

Esto les ha permitido disfrutar de una convivencia más cómoda y sin temor a ser interrumpidos por los vecinos.

Isfel comentó entre bromas que la mudanza terminó siendo la mejor solución para evitar conflictos y recuperar la libertad dentro de su propio hogar.

Lee: Violeta Isfel otra vez señalada de “grosera, problemática y prepotente” ¡Tiene una rivalidad con Ricardo Ache!

¿Con quién está casada Violeta Isfel?

A diferencia de otras parejas del medio del espectáculo que suelen estar constantemente frente a las cámaras, Violeta Isfel y su esposo, Raúl Bernal, han optado por mantener una vida más privada.

Aunque pocos sabían de su matrimonio, ambos llevaron a cabo su boda por el civil en el 2022, luego de conocerse durante varios años.

Raúl Bernal es un empresario enfocado en el sector comercial, especialmente en la distribución y venta de productos y juegos infantiles, una actividad que desarrolla fuera del mundo del entretenimiento.

Hace algunos años, Violeta Isfel reveló los curiosos detalles de cómo conoció a Raúl Bernal. Pues resultó ser amigo de su expareja.

Tal vez te interese: ¿Violeta Isfel en problemas? Creadora de Patito feo habla del supuesto museo de Antonella, ¿se le cayó el plan?