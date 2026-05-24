¿A Violeta Isfel no le quedó de otra? Tras idea de museo de ‘Antonella’, ¡regala todas sus cosas! ¿Por qué?

La actriz Violeta Isfel, criticada por su intención de crear un museo temático de Atrévete a soñar, tomó una drástica decisión en las últimas horas, llenando de opiniones las redes sociales. Te platicamos lo ocurrido.

¿Violeta Isfel quería hacer un museo temático de ‘Antonella’ y Atrévete a soñar?

Durante una conversación con medios de comunicación, la actriz Violeta Isfel reveló su productor digital tuvo la idea de hacer algo como un museo dedicado a ‘Antonella’, personaje de ‘Atrévete a soñar’

Según explicó la actriz y cantante, la idea nació luego de que uno de los productores le recomendara conservar cada uno de los objetos representativos del personaje, incluyendo vestuarios y accesorios:

Mi productor digital quiere poner un museo, él quiere, en su momento me dice que no puedo tirar nada. Uno nunca sabe, va a haber un punto donde de esta vida me iré y estaría padre dejar algo que el público recuerde con cariño. Violeta Isfel

Los comentarios de Violeta Isfel acerca de un posible museo dedicado a ‘Antonella’ llamaron la atención del público y en redes le preguntaron a Marcela Citterio, creadora de Patito feo, quien señaló que el proyecto podría llevarse a cabo siempre y cuando no tenga fines de lucro ni genere ganancias económicas.

Te puede interesar: Violeta Isfel otra vez señalada de “grosera, problemática y prepotente” ¡Tiene una rivalidad con Ricardo Ache!

Violeta Isfel podría no lograr hacer un museo de Antonella. / Mezcalent, Redes sociales

¿Qué hizo Violeta Isfel con los objetos de su personaje de ‘Antonella?

Durante años, Violeta Isfel guardó los vestuarios y objetos que utilizó en la producción juvenil. Para la actriz, no se trataba únicamente de prendas o accesorios, sino de recuerdos.

En un reciente video que ya es viral en redes sociales, se observa a Violeta entregando todas las cosas del personaje de ‘Antonella’ a Jorge Armando, colaborador suyo encargado de ayudarle con sus redes sociales:

Violeta me regaló todas las cosas de Antonella y lo que descubrimos al final fue muy conmovedor. Video compartido por Jorge Armando

Entre los objetos regalados destacaron algunas de las emblemáticas plumas y atuendos usados por ‘Antonella’. además de una libreta personal donde Isfel escribía las inseguridades que enfrentaba en aquella época:

“ Me contó que guardó todo esto porque tenían planeado al término de la novela hacer una segunda parte o seguir con una gira de conciertos ”, dijo Jorge.

La actriz había confesado que soñaba con realizar una especie de museo o exposición interactiva dedicada a ‘Antonella’, pero ahora la decisión tuvo que cambiarse. En comentarios la acción fue bien recibida por unos, pero criticada por otros:



“Ella es una mujer linda y real. Espero sigan valorando su trabajo y trayectoria”,

“Y la productora de “Patito feo” de Argentina diciendo que violeta no puede hacer el museo” y,

“Pues tan buena chamba no estás haciendo mano, ya nadie la soporta por x o y”.

Lee: ¿Violeta Isfel será abuela? La polémica actriz rompe el silencio en pleno programa de Hoy, ¿crece la familia?

¿Cuál es la trayectoria de Violeta Isfel en televisión?

La actriz Violeta Isfel se formó en el Centro de Educación Artística Infantil de Televisa. A lo largo de su trayectoria ha participado en exitosas telenovelas como:



La última esperanza (1993),

(1993), María Isabel (1997),

(1997), Rubí (2004),

(2004), Lola, érase una vez (2007),

(2007), Atrévete a soñar (2009),

(2009), Yo no creo en los hombres (2014) y

(2014) y Mi marido tiene familia (2017).

Además, ha aparecido en producciones televisivas y programas de entretenimiento como:



Mujer, casos de la vida real (1994),

(1994), La rosa de Guadalupe (2008),

(2008), Como dice el dicho (2012),

(2012), Me caigo de risa (2014),

(2014), Las estrellas bailan en Hoy (2022),

(2022), Bola de locos y

y El príncipe del barrio (2023), entre otros proyectos.

Es así que finaliza una reciente polémica protagonizada por la actriz.

Tal vez te interese: Violeta Isfel quedo destruida tras rechazo de productor en un casting por su peso