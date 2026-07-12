La conductora Mariazel sufrió un violento asalto y le dispararon en la cara: ¡Así fue el impactante momento!

La conductora y actriz Mariazel, conocida por ser una de las figuras centrales del programa Me caigo de risa y parte de algunas telenovelas. Ahora, recuerdan la vez que sufrió un violento asalto y que estuvo al borde de la muerte.

Mariazel sufrió un fuerte asalto / Redes sociales

¿Cómo fue el fuerte asalto que sufrió la conductora Mariazel?

En una entrevista con Yordi Rosado en YouTube, Mariazel no pudo contener las lágrimas al relatar el asalto armado que sufrió en Ciudad de México y que casi le desfigura el rostro.

Contó que le pidieron cambiar su look, algo que fue un requisito de su escuela de actuación en el Centro de Formación Actoral (CEFAT) de TV Azteca, donde estudiaba en ese entonces. Al bajar de su auto, dos hombres la interceptaron:

Me siguieron. Estaba enojada con la vida y con las situaciones que estaba viviendo en ese momento. Me bajé del coche camino hacia el salón y antes de entrar me interceptan dos hombres, ni siquiera pude entender qué decían. No identifiqué que era un asalto hasta que dijeron que querían las llaves. Mariazel

Entre empujones, golpes y gritos, Mariazel fue despojada de su mochila. La tensión del momento provocó que los asaltantes reaccionaran con mayor violencia y uno de ellos sacó un arma, apuntándole directamente al interior de la boca:

Me jala el pelo. Abro la boca. Mete la pistola y la pistola se dispara (mientras trataba de quitársela). Después empiezan a correr. No se llevan la mochila, ni las llaves, pero yo perfecta. No sentía nada. Mariazel

El momento fue traumático para ella, más aún cuando se dio cuenta que ante el forcejeo, el asaltante disparó el arma y le provocó una herida. ¿Qué pasó después?

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Mariazel y el violento asalto que sufrió / Redes sociales

¿Qué heridas sufrió Mariazel tras sufrir asalto?

En medio del pánico, Mariazel menciona que no sintió dolor inmediato por el impacto de bala, pero posteriormente descubrió que tenía un proyectil alojado en la cara, mismo que atravesó su barbilla:

Siento que fue como en otra vida. Me empiezo a sentir rara, mareada. Me toco y siento una bala. (...) Digo: ‘Me acaban de dar un balazo. Tengo una bala dentro’, pero estaba bien, consciente. Me empiezo a paniquear un poco. Mariazel

La bala fracturó su mandíbula en dos partes. Gracias a la rápida intervención de su padre, quien trabajaba en la embajada de España, Mariazel recibió atención especializada que minimizó las cicatrices visibles en su rostro.

Sin embargo, las secuelas no fueron solo físicas. El trauma marcó su relación con su cuerpo y su seguridad personal, algo que aún hoy le genera emoción al recordarlo.

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¿Quién es Mariazel y en qué programas ha participado?

Mariazel es una conductora, actriz y modelo que inició su carrera en TV Azteca tras estudiar en el CEFAT. Participó en el programa Lo que callamos las mujeres y tuvo papeles secundarios en las telenovelas Machos y Los Sánchez.

Posteriormente incursionó en la conducción con programas como Está cañón junto a Yordi Rosado, para así pasar a Televisa Deportes, siendo parte de coberturas deportivas.

En 2014 se integró a la “familia disfuncional” del programa de comedia Me caigo de risa, espacio en el que se volvió en un rostro recurrente para la audiencia mexicana.

Hace algunas semanas Mariazel se molestó por la filtración de presuntas imágenes íntimas suyas que fueron hechas con IA, situación que la puso en una posición complicada.

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