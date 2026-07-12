Actriz de Vivan los niños sufrió un delicado trastorno alimenticio y reveló su dura batalla: “Traía depresión”

A más de dos décadas de haber terminado Vivan los niños, una actriz de la famosa telenovela de Televisa contó que vivió un difícil y complicado momento, a partir de un trastorno alimenticio. Te contamos los detalles.

Actriz de Vivan los niños padeció trastorno alimenticio / Redes sociales

¿Quién es la actriz de Vivan los niños que sufrió un trastorno alimenticio?

Muchos recuerdan a “Polita” en la exitosa telenovela Vivan los Niños, dicho personaje fue interpretado por la actriz Ana Paulina Cáceres, quien tiempo después del exitoso proyecto, reveló un difícil momento.

En una plática con TVNotas, Ana Paulina señaló cómo pasó de una sobreexposición mediática, a una lucha interna con su peso, padeciendo así un trastorno alimenticio que también le tumbó la autoestima.

Según contó, todo se derivó tras alejarse de su familia, vivir lejos de ellos terminó afectándola duramente y haciéndola experimentar una etapa sumamente dolorosa. ¿Qué más pasó?

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Ana Paulina Cáceres revela problema tras actuar en Vivan los niños / Redes sociales

¿Qué tipo de trastorno alimenticio padeció la actriz Ana Paulina Cáceres?

Durante la plática con TVNotas en el 2020, Ana Paulina Cáceres contó que una depresión “horrible” fue la que la orilló o “empujó” a sufrir este padecimiento, mismo que la hacía comer a cada rato:

Se llama ‘Atracones de comida’, en un trastorno en el que no puedes dejar de comer aunque tú te sientas lleno, vomitando, te duela la panza, la cabeza, pero tú no puedes parar de comer. (...) Todo en media hora y yo terminaba con un fuerte dolor abdominal como si me hubieran golpeado. Ana Paulina Cáceres

En tan solo media hora podía consumir una pizza completa, un tazón de cereal, leche y más. Llegó a pesar 86 kilos, cuando su peso ideal rondaba los 62 kilos, es decir, casi 25 kilos de más.

Ana Paula contó a TVNotas que uno de los métodos para curar su trastorno, fue convertirse en Health coaching, para poder manejar sus emociones, así como su estado físico:

Me metí a estudiar un diplomado en health coaching para manejar mis emociones y mi alimentación, deje de comer muchas cosas. (...) A raíz de esto es que también sale mi marca de productos detox, con todo lo aprendido en estos estudios que realice y son productos que me ayudaron a mi. Ana Paulina Cáceres

Finalmente, Cáceres concluyó que el peso no es algo que le preocupe, aunque claro se sigue cuidando, solo ya no vive traumada y “pensando” de más o “peleándote” con la báscula.

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Ana Paula Cáceres como “Polita” / Redes sociales

¿En qué otras telenovelas salió Ana Paula Cáceres?

Ana Paulina Cáceres interpretó a “Polita” cuando apenas tenía 7 años. La novela se convirtió en un fenómeno y, aunque el personaje requería inicialmente una botarga para acentuar su gordura, al final de las grabaciones la propia Ana había subido de peso y “se convirtió en Polita”, como ella misma relata.

Tras el éxito, su carrera continuó, participó en la película Voces inocentes de Luis Mandoki, actuó en Sueños y caramelos, estudió actuación en Los Ángeles y regresó a México para trabajar en programas como La rosa de Guadalupe.

La actriz decidió “entrarle” a las redes sociales y fundó el programa de YouTube Panteras sin filtro junto a sus compañeras de novela Valentina Cuenca y Nicole Durazo.

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