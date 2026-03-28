Ana Paulina Cáceres revela ¿oscuro secreto de la telenovela Vivan los niños? ¡Dice lo que pasaba en el foro!

La actriz Ana Paulina Cáceres compartió un secreto que mantuvo en privado durante su participación en la telenovela Vivan los niños. A través de su testimonio, habló sobre una situación que atravesaba mientras se realizaban las grabaciones del proyecto, lo que ha generado interés entre quienes recuerdan esa etapa de su carrera.

No te pierdas: Victoria Ruffo responde a rumores falsos sobre su muerte; expone inesperada reacción de sus hijos: “Les valió”

¡Así era en realidad! Ana Paulina Cáceres rompe el silencio sobre Vivan los niños. / Redes sociales

¿A quién interpretaba Ana Paulina Cáceres en la telenovela ‘Vivan los niños’?

Durante su participación en la telenovela Vivan los niños, que gira en torno a un grupo de niños que cursan el segundo grado y viven diversas aventuras y problemas, Ana Paulina Cáceres dio vida a Polita Rionda, un personaje que formaba parte del grupo escolar retratado en la historia. Dentro de la trama, Polita se distinguía por su forma de ver el entorno, guiada por sus intereses y la manera en que interpretaba lo que ocurría a su alrededor.

El personaje estaba construido a partir de dos ejes principales: su gusto por la comida y su interés por las situaciones relacionadas con el amor. Polita solía expresar sus opiniones con frases como “Esto es tan romántico y sentimental” o “Esto es muy antiromántico y antisentimental”, además de portar una diadema con un corazón y una torta de gran tamaño, elementos que formaban parte de su identidad dentro de la historia.

No te pierdas: Bárbara Mori confiesa los difíciles momentos que vivió por el éxito de ‘Rubí': “Me lastimaba mucho”

¡Lo que no se vio en TV! Ana Paulina Cáceres revela secreto de Vivan los niños. / Redes sociales

¿Qué reveló Ana Paulina Cáceres de las grabaciones de Vivan los niños?

En una entrevista en el pódcast Destinos, Ana Paulina Cáceres compartió un detalle detrás de cámaras de Vivan los niños relacionado con el personaje de Polita Rionda. La actriz explicó que uno de los elementos más recordados del personaje, la torta que aparecía constantemente en escena, no era utilería, sino un alimento preparado para las grabaciones.

“La torta de Vivan los niños era 100% real, cero fake. No sé a qué panadería la mandaban a hacer si era ahí mismo en Televisa, pero era real, tenía jamón, queso, mayonesa y toda la torta bien hecha y preparada”, dio a conocer la actriz,

Cáceres también detalló lo que ocurría entre cortes durante las grabaciones, señalando que el alimento formaba parte del ambiente en el set, donde la torta se repartía entre los trabajadores técnicos del set de Vivan los niños.

“Entre corte y corte, la escena empezaba con el inicio del recreo, la torta está completa, ya pasaron varios recreos más y esa torta estaba a la mitad, los técnicos le entraban con todo a la torta y cuando veían que la torta entraba al set, decían ‘De aquí somos’, también había pasteles gigantes, donas y paletas. Yo amé Vivan los niños y a Polita porque fue un personaje icónico en cómo se vestía, cómo hablaba, cómo se expresaba y en lo que comía”, puntualizó Ana Paulina Cáceres.

No te pierdas: Lucila Mariscal destapa ¡la historia desconocida que tiene con Julio Preciado! ¡Tienen un gran secreto juntos!

Secreto de Vivan los niños sale a la luz: Ana Paulina Cáceres lo cuenta. / Redes sociales

¿Quién es Ana Paulina Cáceres?

Ana Paulina Cáceres es una actriz y creadora de contenido nacida el 27 de julio de 1994 en México. Su trayectoria comenzó desde temprana edad en televisión, donde participó en producciones infantiles que marcaron una etapa de su carrera dentro de la industria del entretenimiento.

A lo largo de los años, formó parte de proyectos como Voces inocentes, Sueños y caramelos y ¡Vivan los niños!, en los que desarrolló su trabajo como actriz. Estas participaciones la colocaron dentro de producciones dirigidas a público juvenil e infantil.

Además de su carrera en actuación, ha mantenido actividad en plataformas digitales, especialmente en Instagram, donde comparte contenido relacionado con su vida diaria, viajes y otros intereses. También ha incursionado en YouTube, donde sus videos acumulan reproducciones, ampliando su presencia en el entorno digital.

No te pierdas: Grisel Margarita entra al quirófano por grave problema de salud: “Les encargo a mi esposo y a mi hija”, dice