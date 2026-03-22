Bárbara Mori confiesa los difíciles momentos que vivió por el éxito de ‘Rubí': “Me lastimaba mucho”

Detrás del éxito arrollador que le dio la telenovela Rubí, la vida de Bárbara Mori no era como muchos imaginaban. Mientras su nombre estaba en lo más alto, la actriz reveló que atravesaba en silencio una etapa complicada, en la que incluso enfrentó el exceso de consumo de alcohol y sentirse vacía emocionalmente. Te contamos todo lo que dijo.

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Bárbara Mori revela su duro momento tras el éxito de Rubí. / Redes sociales

¿De qué trata Rubí, telenovela de Bárbara Mori?

En 2004, Bárbara Mori se convirtió en la protagonista de Rubí, la telenovela producida por José Alberto Castro para Televisa, basada en la historieta de Yolanda Vargas Dulché. La historia de la mujer ambiciosa que sacrifica el amor por dinero y poder atrapó a la audiencia, y Bárbara se consolidó como uno de los rostros más reconocidos de la televisión mexicana. Sin embargo, lo que muchos desconocían era que detrás de las cámaras, la actriz vivió momentos muy complicados tras el éxito que la catapultó al estrellato.

La trama de Rubí llevó a Bárbara Mori a interpretar a un personaje intenso y polémico: entre infidelidades, tragedias familiares y giros dramáticos, su personaje pasó de casarse por interés a perder a su hijo y quedar desfigurada. En entrevista, la actriz reveló que esta exposición y la presión del éxito la llevaron a enfrentar una etapa de depresión, mostrando que el brillo de la fama también tiene sombras profundas. Hoy, Bárbara reflexiona sobre aquel capítulo de su vida y comparte cómo logró salir adelante después de vivir uno de los periodos más oscuros de su carrera.

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Bárbara Mori y la crisis emocional que sufrió con Rubí. / Redes sociales

¿Qué problemas enfrentó Bárbara Mori tras el éxito de la telenovela Rubí?

Bárbara Mori vivió un momento personal muy complicado, pese al éxito que tuvo con Rubí luego de que los reflectores estuvieran sobre ella tras interpretar a la icónica villana.

En entrevista con Trayectos Sunland, la actriz reveló: “Cuando hice Rubí tenía todo lo que se supone que debes de tener para llegar a la felicidad, a la plenitud y a la realización, que es el éxito, la fama y el dinero. Yo tenía las tres y tenía mucho de las tres, pero yo estaba vacía por dentro”.

La actriz compartió que cada mañana, al llegar a su camerino, se miraba al espejo y se ponía a llorar, sin saber cómo lidiar con sus emociones, y que incluso recurría al alcohol para sobrellevar la presión y el vacío que sentía: “Yo llegaba a mi camerino todas las mañanas en Televisa, me miraba al espejo y me ponía a llorar y como no sabía cómo lidiar con mis emociones, tomaba mucho alcohol, me hacía mucho daño”. Sin embargo, Bárbara Morí aseguró que fue a partir de esa etapa que comenzó una búsqueda interior profunda.

“Hasta que empecé una búsqueda para entender y dije: ‘Tengo todo esto y no soy feliz’. Y, todo lo contrario, cada vez estoy más alejada de esa felicidad, de esa plenitud, claramente hay algo que está mal aquí conmigo, entonces empecé esta búsqueda y cuando logré encontrar mi valor aquí adentro, el mundo de afuera dejó de ser una amenaza’”, dijo la actriz.

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¡Duro golpe! Bárbara Mori y sus días más difíciles tras la telenovela Rubí. / Redes sociales

¿El personaje de Rubí hizo que a Bárbara Mori se le subiera la fama?

En su carrera, Bárbara Mori ha reconocido que la fama y el éxito no siempre son tan fáciles de manejar como parecen. Desde sus primeros papeles, la actriz se enfrentó a la presión constante de ser evaluada y juzgada, con el temor de no ser suficiente en cada audición o proyecto. Como ella misma explicó en entrevista con Trayectos Sunland, “Me he enfrentado a muchos retos, el actor está constantemente expuesto a que te rechacen, a ‘No quedaste’ y el ‘no quedaste’ implica ‘No soy bueno, lo hice terrible’ y entran una cantidad de inseguridades, aparte la carrera del actor es tan incierta”.

Con el tiempo, Bárbara también comprendió que el éxito trae consigo otro tipo de desafío: lidiar con la admiración y el reconocimiento del público. Los elogios constantes y la atención la llevaron a un punto de confusión personal. “A lo que yo me enfrenté muchísimo es al ‘Eres perfecto’, ‘Wow, te ves hermosa’, ‘Eres la mejor’, empiezas a creer que eres mejor que los demás porque la gente te ve con admiración, porque la gente quiere una foto contigo”, relató. Reconoció que esta mezcla de fama y halagos puede alterar la percepción de uno mismo y afectar la relación con quienes te rodean.

La actriz confesó que en ese proceso, su ego llegó a interferir en su trato con otros, y que incluso lastimó a personas cercanas sin intención. “Llegué a confundirme y a creérmela desde el ego y cuando pasa eso, lastimas a mucha gente en el camino”, admitió. Sin embargo, esa experiencia también se convirtió en un punto de aprendizaje. Un momento clave fue cuando alguien cercano la confrontó y la ubicó: “Hasta que llegó alguien y me dijo ‘Tú aquí eres igual que todo mundo’ y me ubicó”, puntualizó Mori.

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