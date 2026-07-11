Camila Sodi revela que le quitaron la matriz y confiesa las causas de su histerectomía: “Ya no había de otra”

Hace semanas, Camila Sodi preocupó al aparecer desde la cama de un hospital; en ese entonces, la protagonista de “A que no me dejas” compartió que se sometió a una histerectomía, un delicado proceso que al principio la mantuvo lejos del ojo público.

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Camila Sodi se sincera tras ser operada. / IG: @camilasodi_

¿Qué dijo Camila Sodi sobre la histerectomía a la que se sometió y la mantuvo hospitalizada?

A través de sus redes sociales, Camila Sodi, quien recientemente celebró 40 años de vida, compartió semanas atrás diversas imágenes desde el hospital en las que se sinceró sobre su estado físico y emocional.

“Todo salió bien. Estaré sanando y recordándome lo bonito de la vida, que luego, cuando uno está así, se mete en callejones oscuros”, detalló en historias. Aunque no quiso ahondar en el tema, sí compartió que se realizó una histerectomía, lo que significa la extirpación total o parcial del útero.

Pese al delicado proceso al que se sometió, aseguró que estaba estable y agradeció a “sus amores” por apoyarla y cuidarla siempre, así como a sus doctores: “Gracias a las enfermeras que me bañaban y cuidaban, tan lindas”.

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¿Por qué a la actriz Camila Sodi le retiraron la matriz?

Luego de que Camila Sodi revelara la lucha contra incurable diagnóstico, se sinceró con sus seguidores sobre las razones que la llevaron a someterse a una histerectomía y perder la matriz. A través de sus historias de Instagram, la actriz habló del proceso:

“Yo tenía un mioma, que es un tumor, y me había crecido del tamaño de una toronja, pues ya no había de otra”, explicó en sus instantáneas, y agregó: “Cuando toca, toca, es mejor no tener más dolor y tumores dentro de nosotros”.

Pese a que la operación resultó exitosa, confesó que el proceso de recuperación es difícil, ya que durante las dos primeras semanas tuvo que estar en reposo absoluto: “Estás sobreviviendo, literal. Hay que darle chance al cuerpo de que se desinflame”, detalló.

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Camila Sodi sobre su proceso de recuperación. / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud actual de Camila Sodi tras someterse a una histerectomía?

De acuerdo con Camila Sodi, protagonista de “Rubí”, la inflamación en su abdomen tras la operación fue comparable a las etapas del embarazo. Aunque en un principio su abdomen tenía gran volumen, con el paso de los días fue disminuyendo.

Actualmente, continúa en reposo, por lo que disfruta pasar del tiempo con sus hijos, ver series y películas e incluso ir a las consultas médicas. “Somos desesperados, pero el cuerpo toma tiempo y se tiene que acomodar todo adentro”, explicó Camila Sodi tras mostrarse en recuperación frente a las cámaras.

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