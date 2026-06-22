Camila Sodi preocupa al aparecer desde la cama de hospital y revelar cirugía delicada, FOTO

Camila Sodi encendió las alarmas al mostrarse desde la cama de hospital tras una cirugía que mantuvo en total hermetismo. La actriz finalmente reveló que se sometió a una histerectomía, dejando ver el lado más vulnerable del proceso. Entre miedo, agradecimientos y mensajes de apoyo, así es como se encuentra actualmente de salud.

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Camila Sodi / Redes sociales

¿Por qué Camila Sodi fue hospitalizada y en qué consiste este procedimiento médico?

La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes no tenían conocimiento previo de alguna complicación de salud. La propia Camila Sodi decidió compartir el momento desde el hospital, acompañando sus imágenes con un mensaje honesto sobre su estado físico y emocional.

“Todo salió bien. Estaré sanando y recordándome lo bonito de la vida, que luego, cuando uno está así, se mete en callejones oscuros”, escribió, dejando ver que el proceso no solo ha sido físico, sino también mental.

Aunque no entró en detalles médicos específicos, sí reveló que el procedimiento al que se sometió fue una histerectomía, es decir, la extirpación total o parcial del útero.

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¿Cómo se encuentra Camila Sodi tras la cirugía y cuál es su estado de salud HOY 22 de junio?

La recuperación de Camila Sodi tras histerectomía ha sido uno de los temas que más preocupa a sus fans. Afortunadamente, la actriz dejó claro que el procedimiento fue exitoso y que actualmente se encuentra bien, enfocada en sanar.

A través de sus redes sociales, expresó sentirse agradecida por seguir adelante y por el proceso que está atravesando. La actriz también compartió que se encuentra acompañada de sus seres queridos, lo que ha sido fundamental para sobrellevar esta etapa.

La actriz no dejó pasar la oportunidad de reconocer públicamente a quienes la cuidaron durante su estancia en el hospital.

“Gracias a mis amores por siempre estar y por cuidarme, y por hacerme mi gender reveal en el cuarto. Gracias a mis doctores mágicos del amor. Gracias a las enfermeras que me bañaban y cuidaban, tan lindas.” Camila Sodi

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¿Cómo enfrentó el miedo Camila Sodi antes de su cirugía de histerectomía y qué dijo sobre su proceso emocional?

La actriz Camila Sodi confesó que, como muchas mujeres, sintió temor antes del procedimiento, pero encontró apoyo en otras experiencias.

“Gracias a todas ustedes que me mandaron mensajes. Leí sus historias y me dieron más valor para enfrentar este momento”, expresó, dejando ver que la comunidad fue clave para tomar fuerza.

Cabe destacar que este momento llega poco después de que Camila celebrara su cumpleaños número 40, una etapa que ella misma describió como mágica y especial. Sin embargo, la vida le tenía preparada una prueba que ahora enfrenta con valentía.