Muere famosa actriz de Hollywood luego de la trágica perdía de su hijo de 26 años: ¿Qué sucedió?

A solo unas semanas de la trágica muerte de la actriz de telenovelas, Ece İrtem, tras festejar su cumpleaños, una nueva tragedia enlutece al mundo del espectáculo.

Una querida actriz de cine, parte de varias películas de Hollywood, murió recientemente en un hospital de California. Tras esto, recuerdan en redes sociales que la intérprete perdió a su hijo cuando él tenía apenas 26 años. ¿Le afectó?

Muere actriz de Hollywood, tras perder a su hijo de 26 años / Canva

¿Qué actriz de Hollywood, quien perdiera a su hijo de 26 años, murió recientemente?

Se confirmó esta 10 de julio la muerte de la actriz británica Joanna Pettet, reconocida por su participación en la película Casino royale y por sus apariciones en series de televisión.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer públicamente la causa de la muerte de Joanna. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su amiga y exrepresentante, Pam DuBois, quien informó que la actriz murió el 7 de julio de 2026 en California.

Rápidamente miles de comentarios surgieron en redes sociales, muchos de ellos despidiendo a la intérprete, haciendo también homenajes por su trabajo.

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Joanna Pettet, actriz fallecida / Redes sociales

¿Cómo fue la trágica muerte del hijo de la actriz Joanna Pettet?

Detrás de su gran trayectoria en cine y televisión, Joanna Pettet enfrentó momentos profundamente dolorosos. En 1995 sufrió la pérdida de su hijo Damien Cord, quien falleció a los 26 años debido a una sobredosis.

Su nombre también quedó ligado a uno de los acontecimientos más impactantes de la historia de Hollywood. Pettet compartió un almuerzo con la actriz Sharon Tate el mismo día en que esta fue asesinada por seguidores de Charles Manson, un hecho que conmocionó a la industria cinematográfica.

Aún con estos difíciles momentos, Joanna continuó su carrera de manera normal los años siguientes, aunque se alejó completamente del ojo público a inicios de la década de los 90.

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Joanna Pettet, la actriz de Hollywood que murió / Redes sociales

¿Cuál fue la trayectoria de la actriz fallecida Joanna Pettet?

Joanna Pettet comenzó a destacar desde joven, y se le abrieron las puertas de importantes producciones cinematográficas.

Uno de sus trabajos más recordados fue Casino royale, la célebre parodia del universo de James Bond estrenada en 1967. Además, Pettet formó parte de El grupo, película dirigida por Sidney Lumet, uno de los cineastas más influyentes de su tiempo.

También se convirtió en una figura frecuente de algunas de las series más populares de su época. Participó en producciones exitosas como El coche fantástico y Vacaciones en el mar.

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