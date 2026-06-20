Muerte de actriz de telenovelas estaría relacionada a la mordedura de un mono: ¡Esto se sabe al momento!

La inesperada muerte de una querida actriz de telenovelas en pleno festejo por su cumpleaños, ha consternado a fans y amigos del mundo del entretenimiento, pues además de ser famosa en la pantalla chica, apenas tenía 35 años. ¿Qué pasó exactamente?

Ece İrtem, actriz turca que murió en su cumpleaños

¿Quién es la actriz de telenovelas que murió en pleno festejo de su cumpleaños?

Se trata de la actriz de telenovelas turcas, Ece İrtem, quien se encontraba en un “pre-festejo” por su cumpleaños, pero que todo se tornaría a una tragedia que conmovió a sus miles de seguidores.

Un video previo a la trágica muerte de İrtem, muestra a la actriz llegando al edificio siendo ayudada por su madre, ya que había salido a “tomar”, pero presuntamente se le pasaron las copas.

Horas después se confirmaría la tragedia, cuando su madre tuviera que pedir ayuda a los servicios de emergencia. Todo esto dio pie a miles de especulaciones en torno a su muerte.

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Ece Irtem, actriz fallecida, luego de “festejar” su cumpleaños / Redes sociales y canva

¿Por qué la muerte de la actriz Ece İrtem podría estar relacionada a un mono?

Una nueva hipótesis ha surgido en torno a la muerte de Ece İrtem, pues la actriz habría sido mordida por un mono en su reciente viaje a Tailandia, algo que podría estar relacionado a la muerte de la intérprete.

La nueva teoría surgió a partir de una solicitud presentada por el abogado de la familia, Uğur Gökkoyun, quien pidió a las autoridades que examinen si una mordedura sufrida por la actriz días antes de su muerte pudo haber desencadenado complicaciones.

De acuerdo con declaraciones del representante legal, durante un viaje reciente a Tailandia, İrtem fue atacada por un mono, lo que le provocó varias lesiones en uno de sus brazos:

Se identificaron tres marcas en el brazo izquierdo… y se presentó una solicitud ante la Fiscalía para que en la autopsia también se evalúe este punto. Abogado Gökkoyun

Según la propia familia de la actriz, Ece sí tuvo malestares físicos al regresar de su viaje: “ Sintió dolor de estómago y debilidad… por eso no quiso asistir a la celebración y regresó a casa ”, dijo el abogado.

Aunque por ahora no existe evidencia que confirme una relación directa entre la mordedura y la muerte de la actriz, la familia considera que esa situación debería ser analizada.

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Ece İrtem, actriz turca habría fallecido por mordedura de mono / IG: irtemece

¿Quién fue Ece İrtem y en qué telenovelas participó?

Ece İrtem se desarrolló como actriz gracias a su estancia en el reconocido Centro Cultural Sadri Alışık de Estambul, una de las instituciones más prestigiosas dedicadas a la formación de artistas en Turquía.

Su primera aparición en la pantalla chica se dio en 2014 con la serie Kaçak Gelinler. A partir de entonces, participó en múltiples proyectos que la posicionaron como una intérprete conocida por la audiencia.

Aquí algunas de los programas donde salió:



Novias fugitivas,

Esa vida es mía,

Cuestión de honor,

La nueva novia,

Señor equivocado, entre muchas otras.

En México algunas de sus telenovelas fueron transmitidas en Grupo Imagen, por lo que para el público mexicano también llegó a ser un rostro reconocido.

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